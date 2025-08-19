تقرير: وزير إسرائيلي زار الإمارات سرا لبحث حرب غزة ومفاوضات التهدئة

“القدس العربي”: قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قام مؤخراً بزيارة سرية إلى الإمارات لبحث الحرب في غزة.

ويُعدّ ديرمر من المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد تولى في وقت سابق من هذا العام قيادة فريق التفاوض الإسرائيلي في محادثات وقف إطلاق النار.

وبحسب تقرير “كان”، فقد رافق ديرمر إلى الإمارات وفد رفيع المستوى، حيث التقى مسؤولين إماراتيين وبحث معهم إلى جانب ملف غزة قضايا أمنية ودبلوماسية.

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت، أمس الإثنين، قبولها بمسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يشمل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وأكد مسؤولون إسرائيليون تسلمهم المقترح، لكنهم أشاروا إلى أن تل أبيب تسعى إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب.

ويُعتقد أن نحو 49 أسيراً لا يزالون محتجزين في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة. كما تحتفظ حماس بجثث أخرى، إحداها تعود لجندي إسرائيلي قُتل في غزة عام 2014.

يُذكر أن ديرمر شغل منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2021، ولُقّب بأنه شخصية محورية في التوصل إلى ما يُعرف بـ”اتفاقيات أبراهام” التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان عام 2020.

ومنذ شباط/فبراير الماضي، تولى ديرمر مسؤولية ملف مفاوضات التهدئة في غزة، وهو الدور الذي كان يقوده سابقاً رئيس جهاز “الموساد” دافيد برنياع ورئيس “الشاباك” السابق رونين بار.

وكان قد أُفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن وزير الشؤون الاستراتيجية يخطط لاعتزال العمل السياسي قبل الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.