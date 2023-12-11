تقرير: 160 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين الشهر الماضي بينها 16 شهيدا

غزة- “القدس العربي”:

تزايدت الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وفي مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 160 جريمة جديدة خلال الشهر المنصرم.

وذكرت لجنة الحريات الإعلامية التابعة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، أن 16 من الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة في قطاع غزة استشهدوا خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم، علاوة على اعتقال قوات الاحتلال 17 صحافيا آخرين.

كما قامت قوات الاحتلال بحملة استدعاءات وفرضت غرامات مالية على الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “التحريض”.

كما سُجل في هذا الشهر، 12 إصابة في صفوف الصحافيين، إضافة لرصد نحو 11 حالة من التهديد بالقتل والتحريض على قتل الصحافيين من جهات إسرائيلية.

وبحسب التقرير، سجلت 43 حالة احتجاز طواقم ومُنع أغلبها من التغطية في الضفة الغربية، تخللها أيضا 15 حالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن أخطر الجرائم التي رصدت، تمثلت في تنفيذ قوات الاحتلال 30 حالة قصف واقتحام لمكاتب ومؤسسات ومنازل الصحافيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ذات الوقت، أشار رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إلى صعوبة رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها، وتحديدا بحق الصحافيين في قطاع غزة، بسبب “صعوبة التنقل والانقطاع المتكرر للكهرباء وشبكات الاتصالات الخلوية وشبكات الانترنت”.

شهداء الحقيقة

واستعرضت النقابة في تقريرها، تفاصيل الجرائم والانتهاكات، والتي تمثلت في يوم الأول من نوفمبر باستشهاد الصحافي في قناة “الأقصى” الفضائية، إياد مطر، في قصف لجيش الاحتلال على منزله بمحافظة الوسطى في قطاع غزة، حيث استشهدت والدته بالقصف أيضا.

كما استشهد في اليوم الثاني الصحافي محمد البياري، العامل في قناة “الأقصى”، جراء قصف منزله بمدينة غزة، وهو اليوم الذي استشهد فيه أيضا مراسل “تلفزيون فلسطين” محمد أبو حطب، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في خان يونس مع 11 من أفراد أسرته.

وفي الثاني من نوفمبر أيضا، استشهد الصحافي في موقع الجماهير الإخباري، مجد فضل عرندس، جراء قصف طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات، كما استشهد في السادس من نوفمبر، الصحافي والمستشار في بيت الصحافة، محمد الجاجة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله بحي النصر في مدينة غزة.

وفي يوم 11 نوفمبر، استشهد مصور جامعة الأقصى ومحاضر للوسائط المتعددة في الجامعة، أحمد محمود القرا، في خزاعة شرق خان يونس، فيما استشهد يوم 13 نوفمبر مصور قناة القاهرة الإخبارية أحمد فطيمة، برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

واستشهد الصحافي يعقوب البرش يوم 14 نوفمبر، ويعمل مصورا في إذاعة نماء، متأثرا بجروحه نتيجة قصف منزله بمدينة غزة. وفي 18 نوفمبر، استشهد الكاتب الصحافي مصطفى الصواف جراء قصف منزله في حي التفاح شرقي مدينة غزة مع 47 من أفراد العائلة، وفي يوم 19 نوفمبر استشهد رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، الصحافي بلال جاد الله، في غارة جوية إسرائيلية وهو في سيارته.

وفي 20 نوفمبر، استشهد مدير السوشال ميديا في “قناة القدس” محمد نبيل الزق بقصف في منطقة الشجاعية، وفي ذات اليوم، استشهدت أيضا الصحافية المستقلة ومقدمة بودكاست، آيات خضورة، باستهداف منزلها في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة.

وفي 22 نوفمبر، استشهد العامل في إذاعة الرأي والصحافي في قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحكم المحلي في غزة، عاصم البرش، نتيجة قصف الاحتلال منطقة الشجاعية، كما استشهد يوم 23 نوفمبر المصور الصحافي محمد معين عياش، بقصف للاحتلال برفقة ما لا يقل عن 20 من أفراد عائلته، وفي ذات اليوم أيضا استشهد المصور الصحافي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته، نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات وسط قطاع غزة.

كذلك تم توثيق استشهاد 6 من العاملين في الدوائر الخدماتية للمؤسسات الإعلامية.

اعتقالات واعتداءات

واشتمل التقرير على رصد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحافيين، ومنهم من جرى تحويله للاعتقال الإداري، من بينهم صحافيون اعتقلوا على يد قوات الاحتلال خلال العمليات العسكرية الدامية في قطاع غزة.

كما رصد التقرير العديد من الإصابات المباشرة بالجسد طالت الكثير من الصحافيين.

وتخلل الشهر الماضي اعتداءات أخرى تمثلت في احتجاز الطواقم ومنعها من التغطية، من ضمنهم صحافيون تعرضوا للقصف شمال قطاع غزة، لمنع تغطية القصف الصاروخي لمحيط المشفى الإندونيسي.

كما رصد التقرير 30 جريمة وانتهاكا وقصفا واقتحاما لمنازل ومؤسسات صحافية، واقتحام 21 منزلا للصحافيين و9 مؤسسات إعلامية.

كما رصدت لجنة الحريات في النقابة، تهديدات لفظية ومكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تستهدف الصحافيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال.