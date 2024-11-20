تقرير: 49 في المئة من الطلاب المسلمين تعرضوا لتمييز بجامعات كاليفورنيا

نيويورك: أظهر تقرير أعده فرع كاليفورنيا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أن 49 في المئة من الطلاب المسلمين في نحو 87 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتعرضون للمضايقات والتمييز.

التقرير الذي حمل عنوان “الوضع في جامعات كاليفورنيا لعام 2024″، تناول حوادث الإسلاموفوبيا في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالولاية والبالغ عددها نحو 87.

واتضح خلال الاستطلاع الذي جرى في إطار التقرير أن 49 في المئة من الطلاب أكدوا أنهم “واجهوا مستويات عالية من التمييز والمضايقات”.

ووفقا للتقرير، قال 37 في المئة من الطلاب المسلمين إنهم يشعرون أن الكوادر التدريسية يستهدفونهم بسبب هويتهم الدينية، فيما اعتبر 53 في المئة منهم، أنهم مستهدفون من طلاب (غير مسلمين).

وأفاد 92 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم تعرضوا للمضايقات والتمييز بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر 47 في المئة من الطلاب الذين واجهوا التمييز، أنهم مترددون في التعبير عن مخاوفهم لإدارة الجامعات، وأكد 36 بالمئة أنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم السياسية في الحرم الجامعي بحرية تامة.

جدير بالذكر أن جامعات أمريكية بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة عقب احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين انطلقت من جامعة كولومبيا منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وامتدت إلى كثير من الجامعات حول العالم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)