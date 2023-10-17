تقرير: 75 بالمئة من محاصيل إسرائيل مصدرها مزارع غلاف غزة

القدس: أوردت صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، مساء الإثنين، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75 بالمئة من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20 بالمئة من الفاكهة، و6.5 بالمئة من الحليب.

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم “رقعة الخضار الإسرائيلية”، التي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.

وتعرضت هذه المساحة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، لهجمات من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في إطار الرد على “الاعتداءات” الإسرائيلية، الأمر الذي ضيّق مستوى الأمن الغذائي الإسرائيلي.

ومنذ عقود تفرض إسرائيل قيودا مشددة على أراضي الغلاف الواقعة داخل قطاع غزة، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم، عدا عن تعرض تلك المساحات لقصف إسرائيلي في كل عملية عسكرية ضد القطاع.

وقال عميت يفراح: “بالطبع قمنا بإجلاء معظم العمال التايلانديين من المنطقة الحدودية”.

من جهته، قال يارون سولومون، رئيس الدائرة الاقتصادية في اتحاد المزارعين، بحسب الصحيفة: “ما يحدث في الوقت الحالي هو أن هناك منتجات، لكن من المستحيل الوصول إلى الحقول، والجيش لن يسمح بالدخول”.

في المقابل، أوضحت وزارة الزراعة الإسرائيلية التزامها الكامل بدعم مزارع غلاف غزة، وخصصت مبلغ 2.5 مليون شيكل (625 ألف دولار) لدعم المزارعين.

وزادت الصحيفة: “يشكو مزارعو مستوطنات غلاف غزة من وعود لا يتم الإيفاء بها من جانب وزارة الزراعة، وُعد المزارعون سابقا بتقديم دعم بقيمة 770 مليون شيكل كجزء من إصلاح رسوم الاستيراد، لكنهم لم يتلقوا ذلك”.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة استيراد 10 ملايين لتر من الحليب شهريا، أي 33 بالمئة من سوق الحليب في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر، و50 مليون بيضة، بحسب “غلوبس”.

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت حتى مساء الإثنين، عن 2778 شهيدا و9938 جريحا، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر 7 أكتوبر أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(الأناضول)