ردا على أكاذيب ترامب.. “مواطنة أمريكية مجنونة” هي “المتهمة بأكل قطة” ولا علاقة للمهاجرين بذلك – (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: ردد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مناظرته الأولى، التي قد تكون الوحيدة، مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس، قصة غريبة عن “المهاجرين الهاييتيين الذين يسرقون ويأكلون الحيوانات الأليفة لسكان مدينة سبرينغفيلد في جنوب غرب ولاية أوهايو وذلك لدعم مزاعمه بشأن الخطر الذي يتهدد الولايات المتحدة من المهاجرين.

وقد فاضت مواقع التواصل الاجتماعاي بتعليقات ساخرة حول أكاذيب ترامب، ولكن القصة المختلقة كانت، ايضاً، منتشرة على الإنترنت، ومن بينها مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب زوراً أنه يُظهر ضباط شرطة يواجهون امرأة هايتية في سبرينغفيلد بشأن أكل قطة.

وفي الواقع، يُظهر مقطع فيديو مجموعة من ضباط شرطة كانتون في ولاية أوهايو في موقع الحادث الذي وقع في 16 أغسطس في المدينة.

ويحمل الفيديو الذي نشرته “شبكة الأخبار المزيفة” عنوان “امرأة هايتية تأكل قطة جارتها في سبرينغفيلد”.

وذكرت قصة نشرتها صحيفة سينسيناتي إنكوايرر على الإنترنت يوم الاثنين أن بعض الناس يخلطون بين اعتقالها في أغسطس/آب وشائعات لا أساس لها من الصحة تزعم أن المهاجرين الهايتيين في مدينة سبرينغفيلد في جنوب غرب أوهايو يأكلون الحيوانات الأليفة.

يزعم مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب زوراً أنه يُظهر ضباط شرطة يواجهون امرأة هايتية في سبرينغفيلد بشأن أكل قطة.

ردًا على الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مدير مدينة سبرينغفيلد براين هيك، من خلال مكتبه، بيانًا يوم الاثنين قال فيه إنه لا يوجد دليل على تعرض أي قطط أو حيوانات أليفة أخرى للأذى أو الأكل من قبل المهاجرين الهايتيين.

وعلى الرغم من جهود سبرينغفيلد لتفنيد شائعات أكل الحيوانات الأليفة، واصل ترامب نشر الرواية الكاذبة حول المهاجرين الذين يأكلون القطط والكلاب .

وقال ترامب خلال المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء : “إنهم يأكلون الكلاب! والأشخاص الذين جاءوا. إنهم يأكلون القطط! إنهم يأكلون، إنهم يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك”.

ولا توجد صلة معروفة للمرأة من كانتون المتهمة بقتل قطة وأكلها بهايتي أو أي دولة أجنبية أخرى.

ووجهت إلى أليكسيس تي فيريل تهمة القسوة على الحيوانات الأليفة، وهي جناية من الدرجة الخامسة، وتظهر سجلات محكمة مقاطعة ستارك أنها واجهت اتهامات أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك السرقة وإساءة استخدام بطاقات الائتمان وتعريض الأطفال للخطر.

وكتب المتحدث باسم شرطة كانتون الملازم دينيس جارين في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء: “تم القبض على فيريل لأول مرة في كانتون عام 2011. ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنها ليست مواطنة أمريكية”.

وقد قدمت إقرارًا ببراءتها بسبب الجنون. وقد طلب محاميها إجراء تقييم لتحديد مدى سلامتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة المزعومة وما إذا كانت مؤهلة للمثول أمام المحكمة.

ومن المقرر أن يعقد قاضي المحكمة العامة في مقاطعة ستارك فرانك جي فورشيون جلسة استماع لتحديد الكفاءة في 15 أكتوبر/تشرين الأول.