تقليص عقوبة يوسف بلايلي بالدوري الجزائري

الجزائر: أعلن نادي مولودية الجزائر، متصدر دوري المحترفين المحلي، تقليص عقوبة نجم الفريق يوسف بلايلي، إلى 3 مباريات نافذة ليقترب من العودة للملاعب.

وذكر مولودية الجزائر في حسابه على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن القرار المذكور اتخذته لجنة الطعون بالاتحاد الجزائري لكرة القدم عقب الطعن الذي تقدمت به إدارة النادي.

وأوضح ذات المصدر، أن المواجهة التي يلتقي فيها مولودية الجزائر مع مضيفه نجم بن عكنون المقررة غدا الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة 16 من مسابقة الدوري، ستكون الأخيرة لبلايلي المشمولة بالعقوبة.

كانت لجنة الانضباط فرضت عقوبة الإيقاف 6 مباريات منها اثنتان موقوفة التنفيذ على بلايلي، عقب طرده خلال خسارة فريقه صفر / 1 أمام مضيفه وفاق سطيف بالمرحلة الـ19 للمسابقة.

(د ب أ)