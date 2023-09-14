تقلّب أسعار الغاز الأوروبية في ظل اضطراب الانتاج

■ لندن – د ب أ: شهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تقلبا فيما يوازن التجار الطلب الضعيف أمام اضطراب الإمدادات من أستراليا إلى النرويج.

وتأرجحت العقود الآجلة الرئيسية بين المكاسب والخسائر بعد ارتفاع لأعلى مستوى خلال أسبوعين في الجلسة السابقة. وقالت شركة شيفرون المشغلة لمحطة ويتستون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا إن وجود خلل في المحطة أسفر عن خفض الإنتاج بواقع 25 %. هذا بالإضافة إلى تصاعد الإضرابات في المحطة وكذلك في منشأة جورجون التابعة لشيفرون.

غير أن الاضطراب في الامدادات تواجهه مستويات تخزين مرتفعة في أوروبا قبل أسابيع موسم التدفئة. ومازال استهلاك الوقود في المنطقة منخفضا بعدما أدت أزمة العام الماضي في الطاقة إلى عمليات خفض حادة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتراجعت أسعار الغاز بشكل هائل من الأرقام القياسية التي سجلت في 2022، ولكنها مازالت مرتفعة مقارنة بالمتوسط التاريخي، مما يلقي الضوء على هشاشة المنطقة. وقالت شيفرون إنها تعمل على استئناف الإنتاج الكامل في ويتستون.