تكالة: قوانين النواب معيبة ومفوضية الانتخابات جاهزة بنسبة 70% لتنفيذ الانتخابات الليبية هذا العام

طرابلس – «القدس العربي» : استمراراً للجدل الدائر حول القوانين الانتخابية وآلية إيصال ليبيا لبر الأمان المتمثل في انتخابات حرة ونزيهة، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في تصريحات صحفية حديثة، القوانين الصادرة عن مجلس النواب بـ”المعيبة وغير التوافقية” باعتبار أنها لم تحظَ بتوافق ولم يوافق عليها الأعلى للدولة.

وأكد تكالة أن تصحيح الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والأعلى للدولة لتصحيح تلك القوانين، معبراً عن رفض المجلس ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وحول المسار الحكومي اعتبر تكالة الحكومة المكلفة من البرلمان هي والعدم سواء، باعتبارها لا تحظى بدعم دولي وهي مجرد مجموعة أوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس، على حد قوله.

ورأى تكالة أن الخروج من الأزمة الحالية هو التوافق على قوانين انتخابية جديدة والذهاب إلى حكومة موحدة عبر مشروع دستور يستفتى عليه من الشعب ويكون ملزماً لكل الأوساط السياسية، للوصول إلى الانتخابات.

وأشار تكالة إلى أن مهمات مجلسه تكمن كشريك في تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي فيها المجلس رأيه قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السطو على صلاحيات المجلس، وفق تعبيره، لافتاً إلى أنه لن يسمح له بذلك.

وأكد تكالة أن القرارات داخل المجلس تؤخذ داخل القاعات وبعد صراع حولها، أما البرلمان فقرارته يأخذها رئيسه بمفرده، وهو يثير التساؤل حول التدخلات الخارجية.

ونوه تكالة إلى أن أي وجود عسكري داخل ليبيا فيه انتقاص من السيادة الليبية، ذاكراً أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا محاولات لتوجيه الرأي العام خدمة لأجندات أجنبية معروفة، بحسب الجريدة.

وفي سياق التجهيزات اللوجستية للانتخابات، أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح جاهزية المفوضية عملياتياً ولوجستياً بنسبة 70٪ من أجل إجراء انتخابات هذا العام.

وأضاف السايح في تصريح صحافي أن ما تبقى من نسبة الجاهزية يتوقف على ما يرد بالقوانين الانتخابية، وفق قوله.

وشدد السايح على وجوب أن تكون هناك حكومة واحدة تتحمل مسؤولية الإشراف اللوجستي والأمني على العملية الانتخابية، مؤكداً أنه ليست لديهم أي ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية، على حد تعبيره.

وأشار السايح إلى أن نجاح الجهود الأممية لإجراء الانتخابات خلال هذا العام، يعتمد على قبول الأطراف السياسية لها، قائلاً إن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، يفصل فيه القضاء.

كما لفت السايح إلى أن العملية الانتخابية تعتمد على مدى جدية الحكومة الجديدة إذا شكلت، في دعمها للانتخابات، موضحاً أن الأمر كله يدور حول هذه الحكومة التي يجب أن تلتزم بما كلفت به لدعم مفوضية الانتخابات، وفق قوله.

وفي إطار الدعم الدولي لجهود الحل السياسي في ليبيا حث البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي في الكونغو برازافيل جميع الأطراف الخارجية على التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وقال البيان الختامي عقب اجتماع اللجنة إن التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية تقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة.

وأكد البيان الختامي على الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، وفقاً لقرارات الاتحاد الإفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما شدد المجتمعون على الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا.

ورحب البيان باتفاق الأطراف على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل/ نيسان 2024 في مدينة سرت، وأن تتزامن هذه الخطوات مع انطلاق المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وطالب المجتمعون مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة دعم الليبيين لضمان نجاح المصالحة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، داعية الجميع لتبني جهود المصالحة بشكل كامل وبطريقة شاملة وبناءة.

وعن الملف السياسي أشاد البيان بالتقدم الكبير في ليبيا المفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مؤكدين على المصالحة الوطنية الشاملة.

وأعرب البيان عن دعمه توحيد المؤسسات الوطنية استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وأنهم مطمئنون للجهود التي يبذلها الرئاسي لاعتماد رؤية استراتيجية للمصالحة تقوم على الملكية الوطنية.