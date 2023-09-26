تكالة: كارثة الإعصار أكبر من قدرات ليبيا وتحتاج دعما دوليا

طرابلس: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الاثنين، إن كارثة الإعصار التي اجتاحت المنطقة الشرقية أكبر من قدرات البلاد، وتحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.

تصريحات تكالة جاءت خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا اجيانلوكا ألبيريني، في العاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وقال البيان إن الجانبين بحثا “حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية شرق البلاد بسبب الإعصار”.

واستعرضا “التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير القانونية”.

ونقل البيان عن تكالة قوله إن “الكارثة أكبر من قدرات البلاد وتحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار”.

وأشاد بمساندة إيطاليا في مساعدة المناطق المنكوبة في ليبيا.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.

والأحد، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان حصيلة ضحايا الإعصار، وبلغت “3868 حالة وفاة”.

وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

(الأناضول)