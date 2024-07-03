تكاليف إقامة حفلات الزفاف تثقل كاهل المتزوجين حديثا في أمريكا

لوس انجليس: يعد التخطيط لحفل زفاف تجربة شخصية للغاية، تعكس أذواق الزوجين وقيمهما ورؤيتهما. ولكن هناك سمة عالمية مشتركة لهذه التجربة، وهي أنها من المحتمل أن تتكلف أكثر مما يعتقد الزوجان.

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن استطلاعا أجرته شركة “ذا نوت” (عقد القران) المعنية بتقديم الخدمات للأزواج الذين يخططون لإقامة حفل الزفاف، وشمل نحو 10 آلاف زوج أتموا مراسم زواجهم في عام 2023، خلص إلى أن متوسط تكلفة حفل الزفاف يقدر بـ35 ألف دولار، بارتفاع بواقع 5000 دولار مقارنة بعام 2022. وصنفت كاليفورنيا كواحدة من أكثر عشر ولايات تكلفة لإقامة حفلات الزفاف، حيث يبلغ متوسط التكلفة 41 ألف دولار. وكانت ولاية نيوجيرسي الأكثر تكلفة لإقامة حفل زفاف بواقع 55 ألف دولار. وفي لوس انجليس، بلغ متوسط تكلفة إقامة حفلات الزفاف 48 ألف دولار.

ويشار إلى أن المال هو عادة ما يمثل مشكلة للكثير من الأزواج.

وخلص استطلاع لشبكة “يو اس نيوز”، شمل 1205 أشخاص تزوجوا خلال العام الماضي، إلى أن 56% من المتزوجين حديثا اضطروا للاستدانة من أجل دفع نفقات حفل زفافهم. كما كشف الاستطلاع أن نحو ثلث المتزوجين حديثا يشعرون بالأسف لإنفاقهم قدرا كبيرا من المال لإقامة حفل الزفاف.

وتقول سارة بليسينجير، منظمة حفلات الزفاف في لوس انجليس، المتخصصة في الفعاليات التي تضم 100 ضيف أو أقل، إن الأشخاص غالبا ما يسيئوا تقدير تكلفة إقامة حفلات الزفاف.

ومن أجل أن تمنح عملاءها صورة أوضح عن الوضع المالي، تعرض بليسينجير على عملائها التكلفة التي تحملها العملاء السابقون.

وحتى الآن هذا العام، بلغت أقل تكلفة حفل زفاف قامت بتنظيمه 38 ألف دولار- في الوقت الذي كانت فيه ميزانية الزوجين في البداية 25 ألف دولار- في حين بلغت أعلى تكلفة حفل زفاف 120 ألف دولار.

وأضافت بليسينجير، التي تمتلك شركة كايندريد لتنظيم حفلات الزفاف والفعاليات ” البعض يشعرون بالصدمة على الفور، ويقولون لقد اعتقدنا أنه يمكننا تنظيم حفل زفاف بتكلفة 20 ألف دولار فقط”.

وأوضحت “أقول لهم، تستطيعون القيام بذلك، ولكن سيتعين عليكم أن تتخلوا عن بنود من ميزانيتكم أو رؤيتكم، وأن تجدوا سبلا لتحقيق ذلك – وهو أمر ممكن تماما”.

وتقوم بليسينجير بوضع “أساس حفل الزفاف” مع جميع عملائها، حيث تتأكد من أنها على نفس المسار معهم بخصوص عدد من العوامل: ما هو الغرض الحقيقي لحفل الزفاف؟ لماذا من المهم جمع هؤلاء الأشخاص سويا؟ كيف نتأكد من أن الاستثمار أو الميزانية تعكس ذلك وليس فقط ما تعتقد أنه يجب عليك القيام به”.

ويوصى روب بولدين المستشار المالي ومؤسس شركة “بولدين ويلث للإدارة” الشخص الذي يريد إقامة حفل زفاف بالتواصل المكثف مع من ستكون زوجته، وعدم السماح للأصوات الخارجية بالتأثير عليه للانحراف عن خطته الأصلية. وقال بولدين، الذي تزوج في أيلول/ سبتمبر الماضي “في النهاية الأمر، يتعلق الأمر بك وبشريكتك في الحياة الزوجية، لذلك من الضروري التأكد من أنكما تشعران بالسعادة”.

ولدي سؤال بعض الأزواج عن تجربتهم، قال زوجان إنهما تزوجا في بيفرلي هيلز في تموز/ يوليو 2023، وأنفقا 3500 دولار.

وقال الزوجان ماريسا ومات إن تكلفة التصوير كانت الأكبر. ونصح الزوجان أي أشخاص يفكرون في إقامة حفل زفاف قائلين “حددوا المبلغ الذين ترغبون في إنفاقه على حفل زفافكم بناء على وضعكم المالي ومدخراتكم ومساهمات الأسرة، والتزموا بالميزانية، هذا سوف يساعد على المدى البعيد”.

وحول ما إذا كان تجربة إقامة حفل الزفاف تستحق، أجاب الزوجان “بالتأكيد، لم نرغب في إقامة حفل زفاف كبير. لقد تزوجنا في عمر متقدم لذلك لدينا وجهة نظر مختلفة بشأن إقامة حفل زفاف مكلف لا يثقل كاهلنا بالديون ويتيح لنا الاستمرار في الادخار من أجل التقاعد”.

وبسؤال زوجين آخرين، قالت بريتني وبراندون إنهما تزوجا في هاواي في نيسان/ أبريل 2019، وأنفقا على حفل الزفاف نحو 20 ألف دولار. وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بما عليه الحال هذه الأيام.

وحول نصائحهما المالية للأزواج المقبلين على الزواج، قالا “حاولوا أن لا تتراكم ديون كثيرة عليكم من أجل التخطيط لحفل زفاف. فالأمر لا يستحق تكبد ديون. يمكنكم أن تحظوا بوقت رائع دون ديون إذا قمتم بخيارات معينة”.

(د ب ا)