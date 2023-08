تكامل الأدوار في نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.. بن غفير يدلي بتصريحات عنصرية ونتنياهو يمارسها بالأفعال

الناصرة- “القدس العربي”:

تتوالى ردود الفعل الدولية والإسرائيلية المندّدة بتصريحات عنصرية صدرت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حينما قال إن حق اليهود بالحركة أهم من حق الفلسطينيين بها داخل الضفة الغربية المحتلة.

لكن الحقيقة أكبر وأخطر من بن غفير ومن تصريحاته، لأن هذا الوزير مجرد برغي في ماكنة بثّ السموم العنصرية، وهو عضو في جوقة العنصرية برئاسة مايسترو صدرت عنه “تغريدات “عنصرية، يدعى بنيامين نتنياهو. وهو وبقية الوزراء يمارسون التمييز العنصري، وانتهاك المواثيق الدولية فعلاً، لا قولا فحسب.

في محاولة متأخرة، وبعد موجة انتقادات واسعة، وبعد إدراكه أن تصريحات بن غفير السافرة قد فضحت حكومته بـ “الجرم المشهود”، خرج نتنياهو عن صمته، وقال في بيان مخفّف ملطّف إن “إسرائيل تمنح أقصى قدر من حرية الحركة” (في الضفة الغربية المحتلة) لكل من المستوطنين والفلسطينيين. وأضاف، محاولاً الترقيع، مدعياً أن القوات الإسرائيلية وضعت تدابير أمنية خاصة في الضفة الغربية المحتلة لمنع وقوع عمليات إطلاق النار، أن “هذا ما قصده الوزير بن غفير”.

לראשונה שר ישראלי מודה בשידור שישראל מקיימת משטר אפרטהייד המבוסס על עליונות יהודית

"For the first time, an Israeli minister admits on air that Israel enforces an apartheid regime,based on jewish supremacy” pic.twitter.com/RI3LRG4Lf3

— Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) August 23, 2023