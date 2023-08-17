تكريم رئاسي للمحافظين السابقين وتعيين الجدد.. والتعديل الوزاري يعود إلى الواجهة

غزة – “القدس العربي”:

تشير الكثير من المعلومات، إلى أن ترتيبات خاصة تجري في هذا الوقت، داخل مؤسسة الرئاسة، لإنجاز عملية تكريم المحافظين الذين أحيلوا بشكل مفاجئ للتقاعد، من أجل تعيين بديلين عنهم، وذلك في ظل التوجه إلى إحداث تغييرات في تركيبة الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية في المرحلة القادمة، تشمل إدخال تعديل وزاري على الحكومة الحالية.

ما يدور في مجالس السياسيين وقادة السلطة وحركة فتح، يؤكد بأن خطوة إحالة أغلبية المحافظين إلى التقاعد، والإعلان عن طريقة جديدة لاختيار آخرين جدد، تأتي في سياق حراك لإحداث تغيير ملموس في شكل المؤسسة الحاكمة في السلطة الفلسطينية، يشمل إدخال وجوه جديدة لإدارة المؤسسات الحكومية التي تشرف على تنظيم حياة السكان، وفي مقدمتها الخدماتية.

وقد كان الرئيس أصدر الخميس الماضي، مرسوما رئاسيا مفاجئا، بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية “قطاع غزة” والشمالية “الضفة الغربية” إلى التقاعد.

وبموجب المرسوم، أحال كل من محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح، كما أحال كلا من محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، إلى التقاعد.

وشمل الأمر وقتها إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك توقعات قوية بأن لا يطول أمر اختيار محافظين جدد.

ومن المتوقع أن يكون قرار تعيين محافظين جدد، بعد تكريم السابقين من قبل الرئيس محمود عباس، وأن تضم تركيبة المحافظين الجدد وجوه قيادية شابة، بناء على ترشيحات اللجنة المشكلة لاختيار المحافظين.

وتريد مؤسسة صنع القرار في قيادة السلطة، أن تدفع بهذه الوجوه الجديدة إلى شغل منصب المحافظ، وهو ممثل الرئيس في المحافظة، والمسؤول عن إدارة وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية، والمشرف على الأمن في محافظته، لضبط الحالة الأمنية بشكل أفضل، وإعادة الهيبة إلى المؤسسة الأمنية، خاصة بعد حوادث إطلاق النار التي استهدفت مراكز أمنية تتبع السلطة شمال الضفة.

وكان الرئيس عباس أعلن عن استقبال المحالين إلى التقاعد خلال الأيام القادمة في مقر الرئاسة لتكريمهم، بمناسبة انتهاء مهامهم، و”تقديرا لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم المتواصل في خدمة أبناء شعبنا، وأهداف وثوابت المشروع الوطني الفلسطيني، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وتعني خطوة التكريم للمحافظين، بأن أيا منهم، وهم 8 من أصل 11 في الضفة الغربية، وأربعة من قطاع غزة، لن يكونوا ضمن تشكيلة المحافظين الجدد، ولن تجري على غرار مرات سابقة عملية تدوير لهم.

هذا، وقد جرى تكليف نواب المحافظين في المحافظات التي أقيل فيها المحافظين بتسيير العمل لحين تعيين جدد.

وليس بعيدا عن المحافظين، يجري الترتيب لإجراء تعديل أو تغيير وزاري، حيث يتردد أنه في حال كان الأمر مجرد تعديل، فسيكون موسعا على حكومة الدكتور محمد اشتية، الذي سبق وأن طالب مرارا بهذا التغيير، والذي أجل في مرات سابقة لأسباب سياسة وإدارية.

ويطرح كثيرا في هذا الوقت في مجالس قيادية وأخرى لحركة فتح التي تقود الحكومة، أمر التعديل الوزاري، كما يجري ترديد أسماء وزراء يقال إنهم سيغادرون الحكومة، واستبدالهم بآخرين جدد.

وبحسب المعلومات، سيطال التغيير الوزاري الوزراء الذين لم يعجب أداؤهم في الفترة السابقة رئيس الحكومة أو قيادة السلطة الفلسطينية، فيما ستحتفظ فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في الحكومة بحقها في اختيار وزرائها، كما من المتوقع أن يبقى الوزراء الأساسيون الذين يشغلون ما تعرف بـ “الوزارات السيادية” وهي الداخلية والخارجية والمالية في مناصبهم، ما يعني أن هامش التغيير سيطال وزراء مستقلين أو محسوبين على حركة فتح، وكذلك تدوير في مناصب وزراء الفصائل الأخرى.

وقد دفع هذا الأمر بأصوات داخل حركة فتح للمطالبة بأن يشمل التعديل الوزاري إجراء تدوير أو تغيير في مهام الوزراء، وتلبية مطالب الحركة السابق بأن يشغل وزراؤها المناصب الخدماتية في الحكومة، والتي لها علاقة مباشرة بالخدمات المقدمة إلى السكان، وذلك بهدف زيادة رصيدها الشعبي، وهي وزارات تتمسك بها في كل مرة الفصائل الأخرى المشاركة في الحكومة.

وفي هذا السياق، كانت “شبكة أجيال” المحلية، نقلت عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة، نفيه بشكل قاطع تقديم اشتية استقالته إلى الرئيس محمود عباس.

وقال “إن اشتية وحكومته واجهوا خلال السنوات الماضية أزمات كبرى متتالية، منها جائحة كورونا واحتجاز إسرائيل لمبالغ ضخمة من أموال المقاصة، بسبب صرف رواتب الشهداء والأسرى، وقطع المساعدات الخارجية، والارتفاع العالمي بالأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأشار المسؤول في حركة فتح إلى أن عدداً من الوزراء واجه هذه الأزمات مع رئيس الوزراء باقتدار، “إلا أن عدداً آخر منهم كان أداؤه أقل من المأمول، الأمر الذي يدعو إلى التفكير جديا في عمل تعديل حكومي موسع يستطيع من خلاله اشتية أداء مهامه الحكومية بشكل أكثر كفاءة”.

والجدير ذكره، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس، الذي عقد قبل نحو أسبوعين في مدينة العلمين المصرية، لم ينجح في التوصل إلى صيغة لتشكيل حكومة وطنية أو توافق وطني، بسبب الخلاف على برنامجها السياسي، حيث طلب الرئيس عباس وحركة فتح أن يتوافق مع برنامج المنظمة، ويلاقي قبولا دوليا، وهو ما ترفضه حركة حماس وبعض الفصائل.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه توافقات الأمناء العامين تراوح مكانها، حيث لم يجرِ حتى اللحظة التوافق على تشكيل لجنة المتابعة، من الذين حضروا اجتماع الأمناء العامين للفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في ذلك الاجتماع.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أجرى قبل أسبوع، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الأمناء العامين الذي عُقد يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

وبحسب بيان حماس، فإنه جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في كل الملفات، وحتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم، وأنه تم التأكيد على ضرورة السير قدما في الخطوات التي تقرب الشعب الفلسطيني، من إنجاز وحدته الداخلية لتعزيز الموقف الوطني المشترك لمجابهة التحديات الراهنة.