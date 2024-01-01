تكريم مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بجائزة نقابة الصحافيين المصريين

القاهرة- “القدس العربي”:

قال الإعلامي وائل الدحدوح، مراسل القناة الجزيرة في غزة، إن الفلسطينيين يمرون بظروف صعبة ومؤلمة جداً خارج نطاق المنطق، وهي ضرب من الجنون، وإن الإنسان لا يعرف كيف يصف تلك الأحداث.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو الليثي عبر قناة الحياة، أن اللسان يعجز عن وصف المأساة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والدمار والدماء وفقدان الأهل والأحباب.

وأكد عمرو الليثي على فخر المصريين بما يقدمه الدحدوح من رسالة إعلامية مهنية، مشيراً إلى تكريمه وحصوله على جائزة نقابة الصحافيين المصرية خلال عام 2023.

وأشار الدحدوح إلى فخره بجائزة نقابة الصحافيين المصريين، وتابع: “واقع الحال صعب، ونحن مضطرون أن نعيشه وأن نتعايش معه، وهذا عين المأساة. كل يوم نتعرض إلى أزمة ووجع وألم، وآخرها استشهاد الزميل سامر أبو دقة، وإصابتي ونحن في مهمة رسمية كانت بموافقة وتنسيق مسبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وموافقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكنا نحاول إطلاع المشاهدين على مكان لم تصل له عدسة كاميرا من قبل، واجتهدنا وغامرنا وتحدينا الصعاب، وأخذنا صورا مهمة وخطيرة، وأثناء العودة استُهدفنا بصاروخ. ومع الأسف أصيب الزميل سامر أبو دقة في البداية بإصابة خطيرة، وأنا أصبت على مستوى الكتف، ولكنني استجمعت قوتي ووقفت على قدمي وضغطت على النزيف، وكنت في حالة يرثى لها، فماذا أفعل لأنقذ زملائي وأنا مصاب، وهل أختفي في مكان حتى لا أصاب بصاروخ آخر وأن أنتظر فأموت من النزيف”.

وأضاف: “كان الأمل لدي أن أضغط على النزيف وأن أتحمل وأذهب إلى المكان الذي به سيارة الإسعاف على بعد حوالي 1000 متر من موقع الحادث وسط الركام والدمار، وهو ما فعلته وتمنيت أن أصل حتى أنقذ حياتي وحياة الزميل سامر. وبالفعل عندما وصلت إلى سيارة الإسعاف كدت أنهار وطلبت منهم الدخول بسرعة لإنقاذ الزميل سامر، ولكن كان ردهم أننا نحاول أنقاذ حياتك أولاً والتنسيق لإنقاذ حياة الزميل سامر بسيارة إسعاف أخرى، ولكن للأسف كان هناك تأخير وعندما وصلنا إلى سامر كان قد استشهد، حيث استغرق الأمر حوالي ست ساعات، ووجدناه قد تحرر من الزي الصحافي وحاول الزحف باتجاه سيارة الإسعاف، ولكن تم استهدافه مجددا بصاروخ آخر، فانتهت حياته ودمرت الكاميرا التي كانت بحوزته، وهذا واقع الحال الذي نعيشه”.

وأضاف الدحدوح: “رغم كل تلك الظروف، فنحن مستمرون في هذه التغطية الخاصة، وهذه الرسالة. وعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات، فإن هناك أمورا مشرقة ومنها خبر ترشيحي من قبل نقابة الصحافيين المصريين وأنا أشكرهم”.

وقال الليثي موجها كلامه للدحدوح: “إننا فخورون بك. ولقد دفعت ثمناً غالياً ونقدر ما تقوم به، وإن تكريم نقابة الصحافيين كأفضل إعلامي يبحث عن الحرية لعام 2023 هو أقل ما نقدمه لك والنصر والعزة لفلسطين وشعبها”.