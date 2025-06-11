سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تكساس ستنشر الحرس الوطني “للمحافظة على النظام” بعد خروج احتجاجات

منذ 15 دقيقة

حجم الخط
0

هيوستن (الولايات المتحدة): أعلن حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت ليل الثلاثاء بأن الولاية ستنشر حرسها الوطني “للمحافظة على النظام”، بعدما دفعت احتجاجات ضد توقيف مهاجرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال قوات من الجيش إلى لوس أنجليس.

وقال أبوت على منصة “إكس” إنه “سيتم نشر حرس تكساس الوطني في مواقع في أنحاء الولاية لضمان السلم والنظام. التظاهر السلمي قانوني. إلحاق الأضرار بأشخاص أو ممتلكات أمر غير قانوني وسيقود إلى التوقيف”.

وتابع بأن “حرس تكساس سيستخدم كل الوسائل والاستراتيجيات الممكنة لمساعدة عناصر إنفاذ القانون في المحافظة على النظام”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البنتاعون: تكاليف إرسال قوات مشاة البحرية والحرس الوطني إلى لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار
منذ 14 ساعة
ترامب يهدد باعتقال حاكم كاليفورنيا.. والبنتاغون يعتزم إرسال 700 من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد التوترات
9 - يونيو - 2025
نيويورك تايمز: دعوة ترامب للحرس الوطني تكشف عن رؤيته للجيش والأمن كوسائل لتحقيق نزواته
9 - يونيو - 2025
ولاية واشنطن تجهز الحرس الوطني للتعامل مع أي عنف مرتبط بالانتخابات
2 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية