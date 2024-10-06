تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً في حسم معركة «طوفان الأقصى»

غزة ـ «القدس العربي»: لعبت تكنولوجيا المعلومات دوراً في حسم معركة «طوفان الأقصى» لصالح حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عندما اخترقت ثُلة قليلة من مقاتليها مستوطنات في غلاف غزة، في هجوم بري وجوي وبحري، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر عن قتل آلاف الإسرائيليين، وأسر المئات منهم.

تقنيات جديدة

وعن الدور الذي لعبته التكنولوجيا في انهيار العقيدة العسكرية الإسرائيلية أمام «طوفان الأقصى» تحدث رمضان عبدو، الباحث الاستراتيجي في المنتدى الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والاستشرافية في السودان، عن لجوء «حماس» للتكنولوجيا الحديثة ليس فقط في ميدان القتال، لكن في إطار الحرب النفسية لتحطيم معنويات العدو.

وقال إن المقاومة الفلسطينية اعتمدت بشكل متزايد على تقنيات جديدة مثل الطائرات دون طيار والأسلحة المتطورة، والاتصالات المشفرة، ما منحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة في العمق الإسرائيلي وتصعيد الصراع بطرق كانت غير ممكنة في السابق.

وأشار خلال حديثه لـ«القدس العربي» إلى أن «حماس استخدمت سلاح الحرب الإلكترونية، الذي يعد عاملاً رئيسياً في النزاعات الحديثة».

وأوضح أن «حركة المقاومة الإسلامية، استطاعت استغلال الفضاء الرقمي، لتشويه صورة الجيش الإسرائيلي، وجذب الدعم الدولي لمؤسساتها، مستفيدة من الانتشار الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي، في بث رسائل تُكسبها تعاطف الناس حول العالم، وتزيد من الحنق والغضب تجاه الوحشية الإسرائيلية، وما ترتكبه من مجازر تلو المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء».

وأشار إلى أن «حماس استخدمت أيضاً الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتقدير حركة القوات الإسرائيلية، ما مكنها من تنفيذ عمليتها النوعية خلف خطوط جيش الاحتلال بشكل مباغت ودقيق».

وزاد: «هذا يعكس تحول التكتيكات الحربية من الاعتماد على القوة العسكرية الصريحة إلى الأساليب التقنية الأكثر تعقيداً».

وبيّن أن التطور التكنولوجي زود حماس ببعض القدرات العسكرية التي تغلبت بها على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، التي تستخدم أعقد التكنولوجيات العسكرية الحديثة، ما أدى إلى انهيار بعض أسس العقيدة العسكرية الإسرائيلية ودحض أسطورة الجندي الصهيوني الذي لا يُقهر.

ولفت إلى أن حماس تطور نفسها في مجال التكنولوجيا العسكرية منذ مطلع الألفية الحالية، ما جعل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أكثر تعقيداً، إذ أصبح بالإمكان استخدام أساليب غير تقليدية قد تتغلب على القدرات العسكرية المتفوقة، موضحاً أن هذا التحول فرض على العقيدة العسكرية الصهيونية إعادة تقييم أساليبها واستراتيجياتها.

وأكد الخبير الاستراتيجي السوداني أن التكنولوجيا الحديثة، سواء أكانت حربية أم غيرها، تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل الصراعات، وبالأخص في سياق النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأشار إلى أن ما أحدثته المقاومة الفلسطينية من تطور تكنولوجي عسكري يعد نواة حقيقية، لقيام القوات المسلحة لدولة فلسطين، بعد انتزاع الاعتراف الدولي والأممي بها في المستقبل القريب.

دعم متزايد

وساهمت معركة «طوفان الأقصى» بما شملته من استخدام أمثل للتكنولوجيا الحديثة، في زيادة الدعم المحلي والإقليمي لحركة «حماس» لكنها في الوقت نفسه أدت إلى زيادة الدعم المحلي والغربي للكيان الإسرائيلي، وفقاً للخبير الاستراتيجي الفلسطيني، عصام شاور.

وقال إن عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها حركة حماس ضد جيش الاحتلال قد تُحدث تأثيرات كبيرة على الدعم المقدم للطرفين، الإسرائيلي وحماس، وذلك على المستويات السياسية، العسكرية، والاجتماعية.

وأوضح خلال حديثه لـ«القدس العربي» أن عمليات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عززت من وضع حماس محلياً في نظر المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الفئات الشبابية الحالمة بإنهاء الاحتلال اعتبرت هجوم الفصائل الفلسطينية المسلحة على بعض مستوطنات غلاف غزة جزءاً من المقاومة، ما منح التنظيم الحاضن لتلك الفصائل دعماً شعبياً أوسع.

وأضاف أن تلك الهجمات قد تزيد من الدعم النقدي والعسكري من الدول، التي تعتبر «حماس» حركة مقاومة للاحتلال، مثل إيران وسوريا ولبنان والجزائر، ما يعزز قدرة الحركة الفلسطينية الاستمرار في مواجهة التأثيرات السلبية من الحصار الاقتصادي والسياسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل، توقع المحلل الاستراتيجي الفلسطيني أن تعزز هجمات السابع من أكتوبر الدعم المحلي من قبل المواطنين الإسرائيليين لجيش الاحتلال، باعتبار أن «ما حدث يمثل أزمة للوجود الإسرائيلي، ما يحتم على الكثير من الصهاينة التمسك بالنظام الأمني والدفاع عن النفس».

وأشار إلى أن الهجمات أدت إلى زيادة الدعم الدولي من الحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، للكيان الإسرائيلي، لمواجهة التهديدات الأمنية.

وأضاف أن أمريكا على وجه الخصوص، وجدت في هذه الأحداث فرصة لتجديد دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما زودتها بأسلحة متطورة شديدة الانفجار، لإثبات وجودها العسكري، ليس في فلسطين فحسب بل في الشرق الأوسط قاطبة.

عن تأثير «طوفان الأقصى» على التوازنات السياسية بالنسبة لكل من «حماس» والاحتلال الإسرائيلي وعلاقتهما بالدول الأخرى، سواء أكانت عربية أو إسلامية أو أوروبية أو غربية، أكد الخبير الاستراتيجي أن السابع من أكتوبر أثر بلا شك على الصراعات الإقليمية، إذ «زادت بعض الدول من دعمها لـ»حماس» بينما تمسكت دول أخرى بالحفاظ على علاقات قوية مع إسرائيل».

دروس مستفادة

وعدد نبيل دياب، المحلل السياسي الفلسطيني، 10 دروس مستفادة من هجوم الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أبرزها التكتيك المتعدد الأبعاد، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الذاتية، والتأثير على الرأي العام المحلي والعالمي.

وأوضح أن «حماس استخدمت تكتيكات متعددة في هجمات البرية والجوية والبحرية على مستوطنات غلاف غزة، ما أظهر التنسيق المتكامل بين مختلف وحداتها العسكرية، مضيفاً أنها اعتمدت أيضاً على التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، التي يعمل بعضها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بشكل أحدث تحولاً عسكرياً لافتاً في ساحة المعركة».

وأشار إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرة في محاولة للسيطرة على السرد الإعلامي المحلي والعالمي، مستفيدة من منصات التواصل الاجتماعي في نقل روايتها والتأكيد على قضايا حقوق الإنسان، التي ينتهكها الاحتلال في قطاع غزة، ما أكسبها تأييداً شعبياً وعالمياً، موضحاً أن هذا يدل على أهمية العلاقة بين العمل العسكري والرأي العام.

ولفت إلى دور التحليل الاستخباراتي في عمليات «طوفان الأقصى» وقال إن «الاتكال على معلومات استخباراتية دقيقة كان له تأثير كبير على نجاح العمليات، مما يعكس أهمية الاستخبارات في الحروب الحديثة».

وأضاف خلال حديثه لـ«القدس العربي» أن العمليات أظهرت إمكانية التحالف والتعاون بين مختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق هدف مشترك.

لكن المحلل السياسي الفلسطيني دعا «حماس» إلى التحضير أكثر لحالات الطوارئ، خاصة رد الفعل العسكري لجيش الاحتلال بعد «طوفان الأقصى» كان سريعاً وعنيفاً تجاه المدنيين في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد عشرات الآلاف منهم، وتشريد الباقين، وتدمير المنازل والممتلكات مع البنية التحتية للقطاع.

وأشار دياب إلى أن «عمليات الطوفان» عكست حالة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ما قد يؤثر على الأمن في المنطقة، ويزيد من وتيرة الحروب، بغض النظر عما اكتسبته «حماس» من تحسين لقدراتها العسكرية والتدريبية والمعرفية بتكتيكات القتال، أو الدعم المادي والعسكري، الذي تلقته المقاومة الفلسطينية من دول داعمة، وإعادة تشكيل علاقات القوة في المنطقة.

«العملية لم تخل من الابتكار والتفكير غير التقليدي»

عصفت «طوفان الأقصى» بأساسيات العقيدة العسكرية الإسرائيلية، التي تستند إلى 6 محددات: «الأمن القومي، والرد السريع والفعالية، والتفوق التكنولوجي، والعمليات المشتركة، والقوة العسكرية الاستباقية، والاستراتيجية النفسية» وفقاً لصالح النعامي، الخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية.

وأكد النعامي أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز على مبدأ حماية الأمن القومي، متخذة من حماية الجمهور الإسرائيلي والدولة من التهديدات الخارجية والداخلية، أولوية قصوى، إذ يتم التركيز على رصد وتحديد التهديدات باستخدام أجهزة استخبارات متقدمة.

وأشار إلى أنها تعتمد على القدرة على الرد السريع والفعّال على أي اعتداء، بما تتضمنه تلك الاستجابة من تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد الأهداف الموجودة على الأرض، مستندة إلى الاستثمار الصهيوني الضخم في التطور التكنولوجي العسكري، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، والأسلحة الذكية، موضحاً أن الابتكار التكنولوجي هو عنصر مركزي في استراتيجية الكيان الصهيوني العسكرية.

وبيّن أن القوات المسلحة الإسرائيلية تعتمد على التنسيق المشترك بين مختلف الأفرع مثل: الجيش، القوات الجوية، والبحرية، مما يعزز القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات استباقية ضد التهديدات المحتملة، مثل عرقلة تطوير الأسلحة لدى الأعداء أو مهاجمة مواقع تشتبه في أنها تستخدم لأغراض عسكرية.

كما أكد النعامي أهمية الحرب النفسية في العقيدة العسكرية الصهيونية، حيث تستخدم الأجهزة العسكرية لدولة الكيان ما لديها من إمكانيات مالية وتكنولوجية واستخباراته وإعلامية ضخمة في تقويض الروح المعنوية للعدو.

واستشهد المحلل الاستراتيجي الفلسطيني بترويج المتحدثين الإعلاميين لجيش الاحتلال أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة «إرهابية» مع أن «المتأمل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر 11 شهراً، وما تضمنه من قتل وتشريد وتدمير شنته آلة البطش الصهيونية ضد المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم في القطاع المحاصر، سيعرف تحديداً من هو الإرهابي».

وحسب المحلل السياسي الفلسطيني، ماهر الصافي، فإن «طوفان الأقصى» لم تخل من الابتكار والتفكير غير التقليدي، إذ طورت الفصائل الفلسطينية استراتيجيات جديدة ومفاجئة تعكس فكراً جديداً في الحرب وتكتيكات القتال، مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة في ربط المقاتلين بين بعضهم البعض.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني أيضاً إلى تطوير «حماس» لمهاراتها القيادية والتنظيمية داخل الحركة، سواء في الداخل أو الخارج، ما خلق نوعاً من التعاون بين الأعضاء، والقدرة على الابتكار بطريقة فعالة، ورسم استراتيجيات تتسم بـ»المرونة» في أوقات الأزمات.