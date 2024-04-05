“تلبية لنداء المقاومة”.. المئات في مسيرة ليلية بتونس تضامناً مع غزة

تونس: تظاهر مئات التونسيين، مساء الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، و”تلبية” لنداء فصائل المقاومة الفلسطينية.

ووفق مراسل الأناضول، انطلقت المسيرة من ساحة البساج، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.

ورفع المحتجون خلال المسيرة شعارات منها “الانتقام الانتقام يا كتائب القسام” و”أبو عبيدة لبيناك شعب تونس كله معاك”.

ومساء الخميس، دعت فصائل فلسطينية، “الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم” إلى المشاركة في الجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ضمن حراك احتجاجي أسمته “جمعة الغضب لفلسطين”.

(الأناضول)