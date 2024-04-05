سياسة | عربي | المغرب العربي

“تلبية لنداء المقاومة”.. المئات في مسيرة ليلية بتونس تضامناً مع غزة

5 - أبريل - 2024

حجم الخط
1

تونس: تظاهر مئات التونسيين، مساء الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، و”تلبية” لنداء فصائل المقاومة الفلسطينية.
ووفق مراسل الأناضول، انطلقت المسيرة من ساحة البساج، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة.
ورفع المحتجون خلال المسيرة شعارات منها “الانتقام الانتقام يا كتائب القسام” و”أبو عبيدة لبيناك شعب تونس كله معاك”.
ومساء الخميس، دعت فصائل فلسطينية، “الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم” إلى المشاركة في الجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ضمن حراك احتجاجي أسمته “جمعة الغضب لفلسطين”.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 11:07 م

    بارك الله في أحرار تونس الشجعان الذين يدعمون القضية الفلسطينية العادلة عدالة الأرض والسماء هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸😄👋

    رد

أخبار ذات صلة

عامي أيلون: دعم إسرائيل الحقيقي يعني الإنصات لدعاة وقف الحرب لا لحكومة تهدد وجودها
منذ ساعة واحدة
غوتيريش في اجتماع وزاري لمجلس الأمن حول فلسطين: نحن أبعد ما نكون عن حل الدولتين
منذ ساعتين
أمنستي: “العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة” تجري في قطاع غزة
منذ 18 ساعة
19 شهيدا على الأقل في غارات منذ الفجر في قطاع غزة- (فيديو)
28 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية