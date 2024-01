“تلحمية” أردنية تثير سخط الشارع بعبارة “أهوال هجمات حماس”.. لماذا هوجمت المسؤولة الأممية سيما بحوث؟

عمان– “القدس العربي”: كل ما فعلته الدكتورة سيما بحوث، مسؤولة لجان المرأة في الأمم المتحدة، أنها تحدثت باللغة الدبلوماسية التي تناسب الهيئات الدولية، مع أن تلك الهيئات عجزت تماماً، وتعجز عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

والأكيد أن الدكتورة بحوث، وهي قيادية أردنية بالمناسبة، لم تخطط لإثارة عاصفة الصخب والجدل التي تناولتها في عمان .

لكن الشارع الأردني، ومعه البرلمان، والقطاع النسائي في حزب “جبهة العمل الإسلامي”، والملتقى الوطني لدعم المقاومة، انشغلوا جميعاً بتصريحات الدكتورة بحوث، التي بدا أنها ملتزمة بالأدبيات المهنية، وفي بعض الأحيان تتبنّى تسريبات لرواية إسرائيلية، قال الأردنيون إنه تم تثبيت كذبها، عن أحداث السابع من أكتوبر .

قبل تصريحاتها وتقريرها الأخير باسم لجنتها الأممية، بقيت الدكتورة بحوث، وهي محاضرة سابقة في جامعة اليرموك الأردنية، في ظل منصة الشخصيات الأردنية التي تقلّدت مواقع مرموقة .

لكن بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، والتي تبدو من وجهة نظر العاملين في الحقل الأممي معتدلة ومتزنة، فيما تبدو من وجهة نظر الشارع الأردني ظالمة ومتحيّزة لإسرائيل، أصبحت الناشطة والأستاذة الأردنية، خلافاً لطبيعتها وفقاً لمن يعرفها، تحت كل الأضواء، وتحديداً الساخطة والنقدية .

هاجم الأردنيون بشراسة الدكتورة بحوث، وتحديداً لسببين؛ هما أنها أولاً استخدمت عبارات توحي بتبنّي رواية الاعتداء الجنسي من جهة المقاومة على إسرائيليات يوم السابع من أكتوبر . وثانياً ندّدت بما أسمته بـ “أهوال هجمات حماس”، ولم تستخدم مفردة الأهوال في الحديث عن العدوان الإسرائيلي نفسه، خلافاً لأنها أظهرت تعاطفها مع عائلات من وصفتهم بالمختطفين الإسرائيليين في غزة، دون أن تتطرّق لأيّ تعاطف مع آلاف الأسيرات والأسرى والمختطفات من مواطني غزة من جهة جيش الاحتلال الاسرائيلي .

لم تُعرف الظروف التي دعت الدكتورة بحوث، وهي من إحدى عائلات بيت لحم الفلسطينية أصلاً، إلى استخدام العبارات وفقاً للنمط المنقول، لكن الغضب كان عارماً ضد تصريحاتها في عمان، وانتقل الجدل حول هذه التصريحات من القطاع النسائي لأكبر أحزاب المعارضة إلى قبة البرلمان.

تقرير عن "سيما سامي اسكندر بحوث "

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

حول أوضاع المرأة في قطاع غزة .

