سياسة | دولي

تلطيخ بوابة سفارة إسرائيل في لاهاي بطلاء أحمر احتجاجا على الإبادة في غزة

منذ 54 دقيقة

أشخاص يقومون بطلاء بوابة السفارة الإسرائيلية في لاهاي باللون الأحمر احتجاجا على الإبادة في غزة- مواقع التواصل الاجتماعي

0

لاهاي: قام أشخاص فجر الثلاثاء بطلاء البوابة الخارجية للسفارة الإسرائيلية لدى لاهاي باللون الأحمر، احتجاجا على الإبادة الإسرائيلية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وقالت السفارة الإسرائيلية في منشور على منصة إكس الأمريكية، إن مدخل السفارة في لاهاي تعرض لأضرار جراء سكب طلاء أحمر.

وشدد المنشور على ضرورة تمكين الدبلوماسيين من أداء عملهم بأمان ودون عوائق.

وأضاف: “ألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم، ونحن على ثقة بأن السلطات الهولندية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل”.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 03:30 فجرا، ولم يكن حينها أحد داخل السفارة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)

 

