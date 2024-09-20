تلطيخ مكتب البرلمانية الأمريكية أوكاسيو كورتيز بالدماء بعد تصريحات تهاجم التفجيرات الإسرائيلية في لبنان- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت النائبة التقدمية ألكساندريا أوساكيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) إنه “تم وضع علامات ملطخة بالدماء تتهمها بدعم الإرهاب”على واجهة مكتبها في مجلس النواب بعد أن أدانت إسرائيل بسبب سلسلة من الانفجارات في جميع أنحاء لبنان باستخدام أجهزة استدعاء استهدفت أعضاء من جماعة حزب الله.

وكتبت ألكسندريا أوساكا كورتيز يوم الجمعة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: “بالأمس، تم وضع علامات ملطخة بالدماء على مكتبي في مجلس النواب تتهمني بدعم الإرهاب بعد أن شككت في عملية جهاز النداء، وهو ما يتعارض بوضوح مع السياسة الأمريكية“.

Yesterday my House office was tagged with blood-splattered signs accusing me of supporting terrorism after I questioned the pager operation, which clearly runs counter to US policy. They must live under a rock to not know I don’t take well to bullies. Per US Dept of Defense: pic.twitter.com/lCz1PnQUtv — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 20, 2024

وأضافت “يجب أن يعيشوا تحت صخرة حتى لا يعرفوا أنني لا أتعامل جيدًا مع المتنمرين”.

ونشرت ألكسندريا أوساكا كورتيز، الأربعاء، على موقع X، تغريدة حول سلسلة الانفجارات التي وقعت في أجهزة النداء في لبنان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المتفجرات كانت مخبأة على ما يبدو في أجهزة اتصال اشتراها أعضاء حزب الله ثم تم تشغيلها . وانفجرت أجهزة الاتصال في بيروت وجنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة ولم تكن تعلم بهجمات أجهزة النداء قبل وقوعها.

وكتبت ألكسندريا أوساكا كورتيز في منشور لها يوم الأربعاء: “إن هذا الهجوم ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الإنساني الدولي ويقوض الجهود الأميركية لمنع صراع أوسع” .

Israel’s pager attack in Lebanon detonated thousands of handheld devices across of a slew of public spaces, seriously injuring and killing innocent civilians. This attack clearly and unequivocally violates international humanitarian law and undermines US efforts to prevent a… — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 18, 2024

وأضافت أن “الكونغرس يحتاج إلى تقرير كامل عن الهجوم، بما في ذلك إجابة من وزارة الخارجية حول ما إذا كانت أي مساعدة أمريكية قد ذهبت إلى تطوير أو نشر هذه التكنولوجيا”.

وأدرجت ألكسندريا أوساكا كورتيز، وهي منتقدة صريحة للحكومة الإسرائيلية وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مقتطفًا من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع والذي يحظر استخدام أجهزة تبدو غير ضارة كأشياء مصممة ومبنية بالمتفجرات، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وينص الدليل على أنه “يُحظر في جميع الظروف استخدام الأفخاخ أو الأجهزة الأخرى في شكل أشياء محمولة غير ضارة ظاهريًا ولكنها مصممة ومبنية خصيصًا لاحتواء المواد المتفجرة”.

وتشير أيضاً إلى أن الحظر يتعلق “بالفخاخ المصنعة لتشبه الأشياء” و”يهدف إلى منع إنتاج كميات كبيرة من الأشياء الخطيرة التي يمكن أن تنتشر في كل مكان ومن المرجح أن تكون جذابة للمدنيين، وخاصة الأطفال”.