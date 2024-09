تلطيخ مكتب البرلمانية الأمريكية أوكاسيو كورتيز بالدماء بعد تصريحات تهاجم التفجيرات الإسرائيلية في لبنان- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت النائبة التقدمية ألكساندريا أوساكيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) إنه “تم وضع علامات ملطخة بالدماء تتهمها بدعم الإرهاب”على واجهة مكتبها في مجلس النواب بعد أن أدانت إسرائيل بسبب سلسلة من الانفجارات في جميع أنحاء لبنان باستخدام أجهزة استدعاء استهدفت أعضاء من جماعة حزب الله.

وكتبت ألكسندريا أوساكا كورتيز يوم الجمعة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: “بالأمس، تم وضع علامات ملطخة بالدماء على مكتبي في مجلس النواب تتهمني بدعم الإرهاب بعد أن شككت في عملية جهاز النداء، وهو ما يتعارض بوضوح مع السياسة الأمريكية“.

Yesterday my House office was tagged with blood-splattered signs accusing me of supporting terrorism after I questioned the pager operation, which clearly runs counter to US policy.

They must live under a rock to not know I don’t take well to bullies.

Per US Dept of Defense: pic.twitter.com/lCz1PnQUtv

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 20, 2024