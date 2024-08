تلغرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بعد القبض على مؤسسها في فرنسا- (تدوينة)

باريس: قالت منصة تلغرام للرسائل عبر الانترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسا بافيل دوروف في فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت وبعد وصوله قادما من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تلغرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقالت تلغرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنها “تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.

وتابعت تلغرام أنه “من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة”.

وأضافت الشركة: “دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا”.

وطالت تلغرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل “تتوافق مع معايير الصناعة” وهي “تتحسن باستمرار”.

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.

✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.

😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…

— Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024