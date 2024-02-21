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تلفزيون النظام السوري: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على دمشق- (فيديو)

21 - فبراير - 2024

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دمشق: ذكر تلفزيون النظام السوري نقلا عن مصدر عسكري، أن شخصين قتلا وأصيب شخص ثالث بجروح جراء “العدوان” الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرار بمبنى جرى استهدافه في حي كفرسوسة وببعض المباني المجاورة.

ونقل التلفزيون عن المصدر العسكري قوله: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة”.

ومن المعروف أن الحي يضم مقار العديد من الأجهزة الأمنية، وجرى استهدافه في هجوم إسرائيلي في فبراير/ شباط 2023 أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

وفي أول تعليق إيراني، قالت شبكة أخبار الطلاب الإيرانية شبه الرسمية، إن الهجوم الإسرائيلي على كفر سوسة، لم يسفر عن مقتل أي مواطنين أو مستشارين إيرانيين.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا صوراً تظهر حريقاً مندلعاً في أحد طوابق مبنى سكني، إلى جانب تضرر طوابق أخرى في إحدى العمارات السكنية بمنطقة كفرسوسة.

وضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً في المكان، فيما تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق الذي اندلع.

(وكالات)

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  1. يقول حمدان العربي / الجزائر:
    فبراير 21, 2024 الساعة 8:58 ص

    متى يكون هناك رد …

    رد
  2. يقول Chicago:
    فبراير 21, 2024 الساعة 9:24 ص

    وسيرد نظام المقاولة في الوقت والمكان المناسب

    رد
  3. يقول معن:
    فبراير 21, 2024 الساعة 10:28 ص

    ‭‬الأسلحه‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تمثل‭ ‬قوه‭ ‬تدميرية‭ ‬كبيرة‭ ‬الأهمية،‭ ‬تتسابق‭ ‬على‭ ‬اقتنائها‭ ‬معظم‭ ‬الجيوش‭‬ بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدراتها‭ ‬التدميرية‭ ‬وحسن‭ ‬أدئها‭ ‬وتميزها‭ ‬بالدقة‭ ‬العالية.

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