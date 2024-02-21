تلفزيون النظام السوري: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على دمشق- (فيديو)

دمشق: ذكر تلفزيون النظام السوري نقلا عن مصدر عسكري، أن شخصين قتلا وأصيب شخص ثالث بجروح جراء “العدوان” الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرار بمبنى جرى استهدافه في حي كفرسوسة وببعض المباني المجاورة.

ونقل التلفزيون عن المصدر العسكري قوله: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة”.

مصادر صحفية: طيران الاحتلال يقصف شقة سكنية في حي كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق pic.twitter.com/iXZ40qYE4J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 21, 2024

ومن المعروف أن الحي يضم مقار العديد من الأجهزة الأمنية، وجرى استهدافه في هجوم إسرائيلي في فبراير/ شباط 2023 أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

وفي أول تعليق إيراني، قالت شبكة أخبار الطلاب الإيرانية شبه الرسمية، إن الهجوم الإسرائيلي على كفر سوسة، لم يسفر عن مقتل أي مواطنين أو مستشارين إيرانيين.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا صوراً تظهر حريقاً مندلعاً في أحد طوابق مبنى سكني، إلى جانب تضرر طوابق أخرى في إحدى العمارات السكنية بمنطقة كفرسوسة.

وضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً في المكان، فيما تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق الذي اندلع.

مصادر صحفية: الشقة في حي كفر سوسة بدمشق التي قصفها طيران الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/HdURoUo6iX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 21, 2024

(وكالات)