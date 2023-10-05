تلفزيون النظام السوري: هجوم بمسيّرات على كلية عسكرية في حمص يسقط عدداً كبيراً من الضحايا

لندن- “القدس العربي”:

أفاد تلفزيون النظام السوري، اليوم الخميس، بأن هجوماً بمسيّرات على كلية عسكرية، بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص، تسبّب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادره، أن “7 قتلوا، وأصيب أكثر من 20 ضابطاً من قوات النظام، بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري”.

وأشار المرصد إلى أن قوات النظام أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات من جيش النظام ووزير الدفاع.

ولاحقاً؛ أعلنت وزارة دفاع النظام السوري عن سقوط عدد من القتلى الجرحى، جراء ما وصفته بـ “استهداف إرهابي بمسيرات لحفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية بحمص في وسط البلاد”.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: “إمعاناً في نهجها الإجرامي، واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر اليوم، باستهداف حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.

وأضافت أن الاستهداف “أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

وأضافت الوزارة أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.

(وكالات)