شرطة طوكيو توقف رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية- (صور وفيديو)

طوكيو: أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية سيارة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد نحو 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة جراء هذا الاصطدام.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ الموقوف رجل خمسيني وينتمي إلى جماعة يمينية.

وقال ناطق باسم مديرية الإطفاء إنّ الجهاز تلقّى عند الساعة 11,57 بلاغاً يفيد بوقوع الاصطدام ويطلب حضور سيارة إسعاف إلى المكان.

وقال عامل في مطعم قريب لقناة “إن إتش كي” التلفزيونية العامة “سمعتُ ضجيجاً عالياً للغاية وخرجت لأتفقّد الأمر”.

وأضاف “بعد ذلك رأيت شرطياً مصاباً بجروح ويتألّم قرب حاجز مروري. بدا أنّه ينزف”.

Attempted attack on Israeli embassy in Tokyo 🇯🇵. A Japanese man posted on Twitter (X) that ”Israel is bad," and six hours later, he crashed his car into a security barricade in front of the Israeli 🇮🇱 embassy in Tokyo. One police officer has been injured. pic.twitter.com/UaFDAR6SBl

— 🇯🇵🇵🇸 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) November 16, 2023