«تلفزيون لبنان» يبث مسلسلات درامية في رمضان بدعم من وزير الاعلام وشركة «الصباح»

بيروت – «القدس العربي»: إيماناً منه بقدرة الإعلام الوطني على النهوض والاستمرار على الرغم من التحديات الكبيرة، يولي وزير الاعلام اللبناني بول مرقص «تلفزيون لبنان» الأهمية القصوى ليعود هذا الصرح الوطني إلى أمجاده السابقة وإلى رونقه وحضوره الإعلامي المميز الذي عرف به منذ عهود طويلة.

وفي هذا الإطار، يثبث «تلفزيون لبنان» حضوره في شهر رمضان عبر تقديمه لجمهوره باقة درامية تعكس روح الدراما اللبنانية الأصيلة في مسعى لإعادة تفعيل الإنتاج في «تلفزيون لبنان» ليكون صوت الناس وحاملاً للهوية الوطنية في المشهد الدرامي العربي عبر وضعه رؤية لتعزيز هذا الصرح الوطني الذي لطالما كان نافذة ثقافية وإعلامية للبنانيين، تعكس واقعهم الاجتماعي والثقافي على مدى عقود.

وأولى المبادرات تجلت في دعم شركة «الصباح إخوان» لـ»تلفزيون لبنان» من خلال تقديمها أعمال درامية مشتركة وأبرزها مسلسل «2020» وهو دراما لبنانية سورية من بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي وإخراج فيليب أسمر، فضلاً عن مسلسل رمضاني آخر هو «من الآخر» من بطولة النجم السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية ريتا حايك وإخراج شارل شلالا.