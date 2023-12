تلويح إسرائيلي بنفاد وقت الحل الدبلوماسي لإبعاد حزب الله عن الحدود.. وقاووق يرد: جاهزون لكل الاحتمالات

بيروت- “القدس العربي”:

لا تزال التهديدات الاسرائيلية ضد حزب الله ولبنان تتوالى وآخرها قول عضو مجلس الحرب الاسرائيلي ووزير الجيش السابق بيني غانتس “إن وقت الحل الدبلوماسي ينفد، وإذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل، وإبعاد حزب الله عن الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك”، معتبراً “أن المراحل التالية في القتال ستكون أيضاً عميقة وقوية ومفاجئة. وستستمر الحملة وتتوسع، حسب الضرورة، إلى المزيد من البؤر أو الجبهات”.

وفي انتظار ما ستحمله نتائج الاتصالات التي أجرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وترقب مدى امكانية قيام الولايات المتحدة الامريكية بلجم تل أبيب عن تنفيذ عدوان أوسع ضد لبنان فقد تواصلت المواجهات على الجبهة الجنوبية واستهل جيش الاحتلال عملياته بإطلاق نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف بلدة البستان من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب. ونفذت مسيّرة عدواناً على أطراف بلدة يارون، وتعرضت اطراف طيرحرفا في القطاع الغربي لقصف مدفعي طال ايضاً اطراف الجبين وأم التوت ومروحين وجبل بلاط قرب شيحين وجبل اللبونة ورامية وعلما الشعب.

خرق جدار الصوت

كما استهدفت مسيرة اسرائيلية بغارة سيارة مدنية على طريق بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل مطلقة في اتجاهها صاروخاً ما أدى إلى احتراقها، وأعقب ذلك غارات مماثلة على وادي حامول في الناقورة ومحيط عين الزرقا بين علما الشعب وطيرحرفا. وحلق الطيران المعادي على مستوى منخفض فوق مناطق عدة منها مرجعيون والخردلي خارقاً جدار الصوت، كما رمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.

من جهته، استهدف حزب الله رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة. كما استهدف مرتين موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وموقع المرج وبركة ريشا والمرج ومرابض مدفعية في خربة ماعر. ودوّت صفارات الإنذار في كفار بلوم في إصبع الجليل بعد اطلاق رشقة صواريخ باتجاهه.

ورأى رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك، “أن التاريخ سيسطر لطوفان الأقصى وغزة هاشم والضفة مأثرًا وأمجادًا.. كما سيسطر التاريخ الذل والعار لقتلة الأنبياء، بوحشية نازية لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، من مذابح للأطفال والرضع والنساء والأبرياء والدمار”.

ولفت إلى “ان طوفان الأقصى كشف زيف ادعاء الغرب بديموقراطية أرادوها لمجتمعاتنا بالحرب والدمار من أفغانستان إلى العراق إلى سوريا، وها هم يدعمون المذابح في فلسطين وغزة، ولم يتحرك لهم ضمير”، سائلاً “أما يكفيهم 84 يومًا من حرب ضروس؟”. واضاف “ليعلم القاصي والداني أن إرادة المقاومين والشعب الصامد لن تنكسر بل هي إرادة مصممة على النصر الآتي، وان محور المقاومة من اليمن والبحر الأحمر إلى العراق الذي تخوض فيه المقاومة عملياتها على القواعد الأمريكية، وتعمل على تطوير إمكاناتها لمفاجأة العدو الإسرائيلي، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان التي تخوض حربًا أسقطت ما كان يتبجح به العدو الاسرائيلي، وهي تقول له إن اليوم الذي كنت فيه تُؤلِم ولا تألم قد ولّى”.

قاووق: جهزنا المفاجآت

بدوره، أعلن عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق أن “كل اعتداء على المدنيين لن يمر دون رد بالأشد والأقسى، وكل استهداف للمنازل سيكون له عقاب، وكل استهداف للعمق سيكون له حساب، ولن يمر اعتداء واستهداف على المدنيين دون الرد السريع والشديد، وهذا ما فعلته المقاومة بالرد على مجزرة بنت جبيل، حيث قصفت كريات شمونة وأعلنت عن ذلك، في رسالة ميدانية نارية للعدو”، مشيراً في احتفال تأبيني لشهداء بنت جبيل الثلاثة إلى “أننا نعتبر استهداف المدنيين خطاً أحمر لا نسمح بتجاوزه، وإن عدتم عدنا بما هو أشد وأقوى بإذن الله”.

ولفت قاووق إلى “أن المقاومة في لبنان استعدت لكل الاحتمالات، وجهّزت كل المفاجآت، وهي في الموقع القوي الذي يفرض المعادلات على العدو الإسرائيلي، وهي مستمرة في عملياتها ضده حتى إفشال كافة أهداف العدوان على غزة، لأن المعركة واحدة، والمصير واحد، وقد فرضت فصائل المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وغزة واليمن على الأمريكي والإسرائيلي هزيمة مشتركة، وعندما نهزم الإسرائيلي، فإنما أيضاً نهزم الأمريكي، وقد استطاع الأصدقاء والحلفاء في اليمن أن يفضحوا الهيمنة والعجز الأمريكي في البحر الأحمر”.

وتحدث “عن ضغوط إقليمية ودولية على حزب الله لأجل عدم توسعة الحرب والاستمرار بالهجمات ضد العدو الإسرائيلي، ولكن هذه الضغوط كلها لا تعنينا أمام واجب مواجهة العدوان الإسرائيلي ونصرة غزة، وأما التهديدات الإسرائيلية للبنان، فهي فارغة من مهزوم عاجز يرتجف، لا سيما وأن الإسرائيليين يدركون تماماً حجم قدرات المقاومة”.

جعجع والرئاسة

وفي وقت يستعد لبنان لاستقبال السنة الجديدة في ظل الشغور الرئاسي، رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “أن تكون رئاسة الجمهورية جائزة ترضية، لا على مستوى الوضع الداخلي ولا لجهة المعادلات الإستراتيجية”، مشددًا على أن “مطلبنا الوحيد أن يكون رئيس الجمهورية العتيد رئيسًا فعلياً، بكل ما للكلمة من معنى، وليس مجرد صورة تُعلق في قصر بعبدا، وبالتالي لن نقبل الإتيان برئيس للجمهورية يؤمن الاستمرارية للأوضاع الراهنة”.

وفي رد على ما يحكى عن مقايضة بين تطبيق حزب الله القرار 1701 والإتيان برئيس موال له، أوضح جعجع في خلال عشاء لمنسقية عاليه في القوات اللبنانية بحضور النائب نزيه متى والمنسق طوني بدر أن “لا علاقة لتطبيق الـ1701، بسدة الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، ومن يريد تطبيق أي مسألة، إما أن يكون مقتنعاً بها وإما لا، ومن يريد أن يعطي بديلاً لشيء من الممكن تحقيقه، ليعطه من “جيبه”، لا من “جيبنا”، الأمر الذي نرفضه بشكل مطلق”.

الفوضى مقابل الـ1701

في غضون ذلك، بقيت مسألة الاعتداء على قوات “اليونيفيل” في الجنوب من قبل اهالي الطيبة وكفركلا حاضرة في بعض المواقف التي رأت في الاعتداء في هذا التوقيت رسائل مباشرة حول جهوزية حزب الله لإنهاء مفاعيل القرار 1701. واعتبرت كتلة “تجدد” أنه “في وقت يحتاج لبنان إلى اتخاذ كل الإجراءات لحماية نفسه من الخطر المتعاظم من تعرضه للحرب، تتكرر الاعتداءات التي تستهدف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب المكلفة بحفظ الاستقرار، بما يوحي أن هناك قراراً لدى قوى الممانعة، بتهديد عمل هذه القوات ومنعها من القيام بمهامها، وبالتالي إرسال رسالة عبر بريد اليونيفيل إلى المجتمع الدولي، بأن السعي لتطبيق القرار 1701 سيواجه بإثارة الفوضى والعنف”.

ودانت الكتلة في بيان، “هذه الممارسات التي تضع لبنان واللبنانيين في مهب الريح، وتكرر استهجانها لصمت الحكومة التي يبدو أنها اكتفت بإعلان العجز وفقدان قرار السلم والحرب، ما يمثل استقالة مخجلة من مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي”، معيدة التشديد على “ضرورة التزام كل الأطراف بالقرار 1701، والعودة إلى التطبيق الفعلي لهذا القرار، ما يقي لبنان خطر الحرب”، وختمت “برفض تحويل اللبنانيين إلى وقود لمشروع النفوذ الإقليمي لإيران على حساب أمنهم ومستقبلهم واقتصادهم”.

شيا تستعد لمغادرة لبنان

فيما أنهت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا جولتها الوداعية على المسؤولين اللبنانيين قبل التحاقها بمركز عملها الجديد في نيويورك، فقد نشر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين صوراً تجمعه بشيا، واعتبر في تعليق على منصة “أكس” أن شيا بطلة عظيمة خصوصاً أنها كانت شريكته في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وكتب هوكشتاين: “نودع اليوم دوروثي شيا، إحدى أفضل الدبلوماسيين لدينا وأفضل سفيرة للولايات المتحدة في لبنان”، متوجهاً إليها بالقول “بطلة عظيمة للعلاقة القوية بين الولايات المتحدة ولبنان، كان شرفًا وامتيازًا أن يكون لدينا شريكة متميزة في بيروت، لقد حققنا الكثير وسنفتقدك”.

ومن المنتظر أن تصل السفيرة الامريكية الجديدة ليزا جونسون إلى بيروت قبل منتصف الشهر المقبل.

