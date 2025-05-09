تلويح بـ”حرب كلمات”.. الإغاثة الأردنية تستعد لـ”مواجهة” مع منابر “إخوانية مضللة” وأزمة جديدة “تتدحرج”

لندن- “القدس العربي”:

تظهر ردود الفعل العنيفة في منابر الإعلام والتواصل الاجتماعي الأردنية اعتبارا من “صباح الجمعة” أن أزمة حادة جديدة تتشكل وتتدحرج بعنوان “الاشتباك مع تعبيرات الإخوان المسلمين” في الخارج بعد إغلاق ملف “حظر جماعتهم” في الداخل.

وبرزت تلك الردود بعد ساعات من إعلان الهيئة الهاشمية للإغاثة، أكبر مؤسسة إغاثة في العالم تمكنت من إدخال مساعدات لقطاع غزة، عن “تقارير مفبركة ومضللة” نشرت في لندن وتحمل “افتراءات” على جهود الإغاثة الأردنية وتعبر عن “نية مبيتة” لتشويه صورة الأردن.

ولم تعلن الهيئة في بيانها عن هوية “موقع إلكتروني يبث بالإنكليزية” نشر بعض التقارير المضللة لكنها توعدت بملاحقة قانونية لكل من يسعى لتشويه سمعة جهود الإغاثة الأردنية، وأشارت لأن موقعا صحافيا أرسل للهيئة “أسئلة مغرضة” وطلب الإجابة عليها خلال 3 ساعات مما يظهر النية المبيتة.

لم تعلن الهيئة في بيانها عن هوية “موقع إلكتروني يبث بالإنكليزية” نشر بعض التقارير المضللة لكنها توعدت بملاحقة قانونية لكل من يسعى لتشويه سمعة جهود الإغاثة الأردنية

هذه الأسئلة وفقا لبيان الهيئة تحتاج إلى وقت للتحضير لغايات الدقة والشفافية والوضوح كون الأسئلة كانت مفتوحة واتهامية لعمل إغاثي متعدد الوسائل ولا يمكن اجتزاء أحد الأعمال وتضليل القراء بمعلومات كاذبة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن التبرعات التي قُدمت إلى الهيئة كانت تصل إلى الأهل في قطاع غزة دون المساس بأي قرش منها ولا تخصم منها أية نوع من أنواع الكلف والأجور.

وسرعان ما نشرت على شبكة التواصل عشرات المقالات والتقارير التي تندد بأجندة “خبيثة” تستهدف المساس بجهود الإغاثة الأردنية لقطاع غزة.

ويبدو أن ردة الفعل الأغلظ كانت عبر صحيفة عمون الإلكترونية التي نشرت تقريرا موسعا نقلت فيه عن “مصادر مطلعة” القول بأن الأردن يعتبر ما نشرته وسائل إعلام تعمل لصالح مشروع الإخوان من اتهامات، أول رد إعلامي على خطوة المملكة في تفعيل قرار المحكمة الصادر عام 2020 والقاضي بحظر الجماعة وأنشطتها في الأردن، والأرجح أن حرباً إعلاميةً ستشنها هذه المنابر الخبيثة على الأردن.

المصادر ذاتها وفقا لعمون أكدت أن الأردن سيرد على تلك الاتهامات الباطلة رداً قاسياً، على الأرض وبالحقائق، وأيضاً بحرب الكلمات وفضح التمويل الذي يبتاع المنابر التي تهاجم الأردن والمعروفة غاياتها ومصادرها الآثمة.

وتعبر المعطيات المنقولة عن مصادر رسمية علنا عن استياء بالغ لدى المؤسسات الأردنية والتحضير لاشتباك إعلامي أو حرب كلمات بعد الآن وسط ملاحظات رصدتها “القدس العربي” الأسبوع الماضي عن انطباعات رسمية في عمان بأن منابر إعلامية تتبع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بدأت تتحرش بالأردن الرسمي ردا على قراره “حظر الجماعة”.

ويفترض أن حملة إعلامية خاصة يتم التجهيز لها بعد تلك التقارير التي وصفت بأنها “مضللة”.