تل أبيب: أسقطنا مسيّرة تهرّب أسلحة من الأراضي المصرية لإسرائيل

جانب من الحدود مع مصر
دبي: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه أسقط طائرة مسيّرة تهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل، أمس الأربعاء.
(رويترز)
الظاهر أن نتنياهو يستفز الشعب المصري ، ليبتز حكومته !
لابد انها كانت ذاهبة لمساند الفلسطينيين في الضفة وغزة … لكن هاهم صارو يسمون الضفة لغربية وغزة اسرائيل……
الجملة خطيرة ( إلى اسرائيل) يعني لا يوجد حتى غزة في ذهنهم
لاحضوا من مصر ………؟ ل ………” الكيان الصهيوني ” ؟؟؟ يريدون فرض مفردات جديدة على الجميع ……! لا غزة و لا ضفة و لا سلطة و…و…و… ! ههها ……مجانين والله مجانين ……!
