تل أبيب: أسقطنا مسيّرة تهرّب أسلحة من الأراضي المصرية لإسرائيل

31 - أكتوبر - 2024

جانب من الحدود مع مصر

دبي: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه أسقط طائرة مسيّرة تهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل، أمس الأربعاء.

(رويترز)

  1. يقول السيراج / الجزائر:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 10:33 ص

    الظاهر أن نتنياهو يستفز الشعب المصري ، ليبتز حكومته !

    رد
  2. يقول adam:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 11:04 ص

    لابد انها كانت ذاهبة لمساند الفلسطينيين في الضفة وغزة … لكن هاهم صارو يسمون الضفة لغربية وغزة اسرائيل……

    رد
  3. يقول فلان الفلاني:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 12:43 م

    الجملة خطيرة ( إلى اسرائيل) يعني لا يوجد حتى غزة في ذهنهم

    رد
  4. يقول ابن آكسيل:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 12:48 م

    لاحضوا من مصر ………؟ ل ………” الكيان الصهيوني ” ؟؟؟ يريدون فرض مفردات جديدة على الجميع ……! لا غزة و لا ضفة و لا سلطة و…و…و… ! ههها ……مجانين والله مجانين ……!

    رد

