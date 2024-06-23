تل أبيب تبلغ واشنطن باحتمال استخدام أسلحة غير مسبوقة ضد “حزب الله”

تل أبيب: أفاد إعلام عبري، الأحد، أن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع “حزب الله” في لبنان.
ونقلت قناة “12” العبرية (خاصة) عن مصادر مطلعة لم تسمها إن “إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها إنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا (لم تحدد طبيعتها) للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة”.
ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها.
وهددت إسرائيل في رسالتها، وفق القناة، بأنه إذا لم يرتدع “حزب الله” قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان.
واعتبرت أنها لن تستطع حسم الحرب في لبنان بدون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع إسرائيل قصفا يوميا خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وحتى الساعة 22:55 “ت.غ” لم تتوفر إفادة رسمية من تل أبيب أو واشنطن بشأن الرسالة، ولم يعقب “حزب الله”.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ لبنانية في الجنوب.
وتقول الفصائل التي تشتبك مع إسرائيل من لبنان إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
وحسب القناة الإسرائيلية، تشعر تل أبيب بأن شحنات الأسلحة تصل من واشنطن “بوتيرة بطيئة مقارنة ببداية الحرب”.
و”توسل الإسرائيليون إلى الأمريكيين قائلين إن تل أبيب تحتاج إلى هذه الشحنات بشدة بسبب مهماتها في الجنوب (غزة)، والحاجة إلى الاستعداد في الشمال (لبنان)”، وفق القناة.
والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “منذ حوالي 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل”.
وزاد بأن قضية تأخر شحنات أسلحة أمريكية سيتم حلها “في المستقبل القريب”.
والثلاثاء، قال نتنياهو إنه “من غير المعقول أن تقوم الإدارة (الأمريكية) في الأشهر القليلة الماضية بحجب أسلحة وذخائر عن إسرائيل”.
لكن متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، رد، الخميس، بأن “مزاعم نتنياهو مخيبة للآمال بشدة ومزعجة لنا بالتأكيد، بالنظر إلى حجم الدعم الذي قدمناه وسنواصل تقديمه له”.
ومنذ بداية الحرب، تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية، ويعتبرها الفلسطينيون شريكة في جرائم إسرائيل بغزة.
وسبق لبايدن تعليق إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بسبب “عدم تقيدها بحماية المدنيين” الفلسطينيين، الذين يدعي أنه حريص على سلامتهم.
وأوائل يونيو/ حزيران الجاري، وقَّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز “إف 35” بقيمة 3 مليارات دولار.
ووقَّع بايدن، في أبريل/ نيسان الماضي، حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليارات دولار، بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
(الأناضول)
يمثل هذا الكيان المجرم تهديدا وجوديا للعرب و مستقبلهم فهو كلب الحراسة الامبريالي لنهب ثروات العرب وإخضاعهم مع إبقائهم سوقا مفتوحة للشركات الرأسمالية الغربية لذلك تموله أغلب الشركات بالمال والعتاد و لذلك يهرع الامبريالي الامريكي و أذنابه للدفاع عنه بأساطيله وبوارجه ومخابراته
لن يتمكن العرب من النهوض الا بتصفية هذا الكيان النازي فهو سيف مسلط فوق رؤوسهم ويهدد كل محاولة للتقدم
صمت الدول العربية
الخوف ؟ النفاق؟ او ماذا ؟
كفايه حروب وقتل ودمار.
لماذا لا نعيش بسلام مع الغير ؟.
من الصغر نتعلم ان كل شيء غير مسلم هو عدو لنا .
نصنع العدو ونشتري بضائعهم ونسافر لهم ونأكل متجاتهم ونلبس ونقلدهم بكل شيء.
كفاكم نفاق
بسم الله الرحمن الرحيم.
الزلمة اللي عامل نفسه an Englishman ويقول و يأكد لنا بإننا نحن معشر المسلمين همج و متخلفين وتجار حرب و ما شابه ذلك ، نقول له مهما كان إنتمائك الوطني أو الديني: يا ولدي نحن معشر المسلمين يتم الإعتداء علينا منذ أكثر من ألف عام أي منذ غزو أورشليم (فلسطين ) و كل تلك الحروب الإستعمارية التي خاضها الغرب الصليبي و التي خططت لها الحركات الصهيونية و التي أدت إلي إجتياح بلدان إسلامية بأكملها و إبادة تقريبا أكثر من نصف ساكنتها ولنا مثال حي علي غزو بلاد الجزائر و لببيا و العراق و سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وأفغانستان و قمع المسلمين في بورما و في الصين و في الفلببين والكشمير و في بلاد الهند والسند و كل المضايقات التي يتعرض لها المسلمين اليوم المقيمين في الدول الغربية و التي تذكرنا بما عاشه أجدادنا في الأندلس وكل هذا لم يشفع لنا عندك ؟ …يا رجل نحن معشر المسلمين نعيش اليوم معركة الحق ضد الباطل..معركة تدوم رحاها منذ أكثر من ألف عام من الإعتداءات علي حرمات المسلمين و مقدساتهم. أعد قرأة كتب التاريخ من فضلك.
على الحزب إن ضرب ألا يتدرج بل تكون ضربته ساحقة ماحقة، لتدمير أدوات الشر في مخازنها أو مرابضها…
إلى UK
تقول في تعليقك التالي: (( كفايه حروب وقتل ودمار. لماذا لا نعيش بسلام مع الغير؟)). هذا الغير المشار إليه في تعليقك هو الذي يشنُّ الحروب علينا؟ من الذي غزا العراق وليبيا ودمرهما؟ ومن الذي يحاصر حاليا لبنان وسوريا واليمن بعد تدميرها؟ أليس الغرب؟ من الذي يخوض الآن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني؟ أليس الكيان الصهيوني العنصري المجرم، صنيعة الغرب. هل جيوشنا هي التي تحتل أراضي الغير، أم جيوش الغير هي التي تحتل فلسطين وأجزاء واسعة من أراضينا العربية؟
أنت تتكلم وكأنك مع هذا الغير، وتصطف إلى جانبه ضدنا….
الى UK
لا يمكن لحر أن يعيش عبدا لمستعمر
هؤلاء ليسوا الغير بل مستعمرون إرهابيون مجرمون جلبوا من أصقاع الارض و فرضتهم الامبريالية البريطانية كدولة على حساب قتل وتشريد الفلسطينيين في أكثر من مئة نجزرة مروعة
لقد عاش المسيحيون واليهود العرب في كنف الدولة الاسلامية و حمايتها طيلة قرون في سلام و لم يعرف العرب الارهاب الا عندما وطئت أقدام عصابات الصهاينة أرض فلسطين
هذا الكيان الصهيوني النازي لا بد من تصفيته ومن ورائه تصفية المنظمة الصهيونية العالمية وعلى رأسها إيباك وتوابعها
وماذا عن بشار الأسد
والقذافي
واليمن
وووووالخ؟.
ماذا عن رئيس بلدك؟.
وماذا عن الفساد الإداري والتعليم والصحه في بلدك؟
دولة الصهاينه يتم دعمها بنهر من الأسلحه واذخائر من الغرب وأمريكا والعرب الأشاوس لايدعمون المقاومه بطلقة واحده لابل يساهمون بقطع الغذإ والمأ والدوأ عن شعب غزه سحقا لهكذا أخوه
إلى سعد
الشعوب العربية كلها إلى جانب الشعب الفلسطيني. إنها تتألم لآلامه وتعاني معاناته، ولكنها مقموعة من طرف أنظمة حاكمة مسنودة من جانب الأمريكان والصهاينة. لو سمح للجماهير العربية بالتطوع صوب فلسطين لهبَّ صوبها للدفاع عنها الملايين من عموم الخريطة العربية..
الأخوة موجودة بين الشعوب العربية والإسلامية، ومن يمنع تبلور هذه الأخوة هي أنظمة الحكم المستبدة والفاسدة ومعها أزلامها الذين يروجون لأطروحاتها الانهزامية والاستسلامية…