تل أبيب تشهد حرائق وإصابات جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

بيروت – «القدس العربي»: شهدت مدينة تل أبيب مساء أمس الإثنين قصفا صاروخيا من لبنان ما أدى لاندلاع حرائق وإصابات، وفق إعلام عبري. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض صاروخا أطلق من لبنان تجاه تل أبيب الكبرى. فيما أفادت القناة 12 العبرية بسقوط 5 جرحى إسرائيليين، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة تل أبيب. في السياق، أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة رمان غان بمنطقة تل أبيب وسط إسرائيل، واندلاع حريق بالمنطقة. وكانت قُتلت امرأة وأصيب 10 آخرون، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مبنى في مدينة شفا عمرو (شمال) في وقت سابق أمس الإثنين. وواصل «حزب الله» التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب واستمر في استهداف مواقع وقواعد وانتشار جنود الاحتلال وقصف المستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم نقل إصابتين إلى «مركز الجليل الطبي» في نهاريا عقب سقوط صواريخ من لبنان.

تزامنا استهدفت غارة اسرائيلية جديدة مساء الاثنين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، كما أفاد مصدر أمني لبناني، هي الثالثة خلال 24 ساعة بعد غارتين أول أمس على منطقتين في وسط بيروت سقط فيهما شهداء وجرحى بينهم المسؤول الإعلامي لـ»حزب الله» محمد عفيف الذي شيّع أمس في صيدا. ونعت العلاقات الإعلامية في بيان رفاقا آخرين إلى جانب محمد عفيف. وجاء في البيان «تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء». دبلوماسيا، ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤول لبناني أن لبنان سلم ردا مكتوبا على مقترح الهدنة الأمريكي، وتضاربت الأنباء أمس حول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين الى بيروت اليوم بعد تهيئة الأجواء لوصوله في الساعات القليلة المقبلة لتسلم الجواب اللبناني على المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، فبينما أكد مصدران لرويترز مجيئه، أعلن موقع «أكسيوس» أن هوكشتاين أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل زيارته إلى بيروت حتى يتضح موقف لبنان من الاتفاق. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين «أن الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتاين إلى بيروت».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان . ووضع نتنياهو، أمس الاثنين، 3 شروط للتهدئة في لبنان، هي إبعاد «حزب الله» عن الحدود الشمالية، ووقف خطوط إمداده عبر سوريا، وضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، قدم خلالها استعراضا أمنيا بشأن حرب الإبادة في غزة ولبنان بناء على طلب من النواب، وفق القناة 14 الإسرائيلية الخاصة.

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