تل أبيب تعلن حصارا مطبقا على غزة وتجند 300 ألف من الاحتياط استعدادا للحرب- (تغريدات)

غزة: أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أنه أمر بفرض “حصار مطبق” على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور “نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز… كل شيء مغلق”، علما بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة.

وفي السياق، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإثنين تعبئة نحو 300 ألف فرد احتياط، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.

ووصف الجيش عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

BREAKING:

The Israeli Army announces that the number of called up reservists has increased from 100 000 to 300 000 and that the Army is now nearing "the attack phase"#IsraelPalestineWar #طوفان_الأقصى #FreePalastine #Israel Israel Palestinian Davido Gaza pic.twitter.com/0xJpu4UZWt

