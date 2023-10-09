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تل أبيب تعلن حصارا مطبقا على غزة وتجند 300 ألف من الاحتياط استعدادا للحرب- (تغريدات)

منذ 27 دقيقة

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غزة: أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أنه أمر بفرض “حصار مطبق” على قطاع غزة مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.

وقال غالانت في بيان مصور “نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز… كل شيء مغلق”، علما بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة.

وفي السياق، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإثنين تعبئة نحو 300 ألف فرد احتياط، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.

ووصف الجيش عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري أن الجيش استعاد السيطرة على تجمعات في غلاف غزة لكن اشتباكات متفرقة ظلت دائرة مع استمرار نشاط بعض المسلحين.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب، الأحد، مما يسمح باتخاذ “خطوات عسكرية بعيدة المدى”، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: “صادق مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية (ليلة السبت-الأحد)، على وضع الحرب واتخاذ خطوات عسكرية هامة لهذا الغرض، وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للحكومة”.

وحتى قبل انعقاد اجتماع الحكومة المصغرة، أعلن نتنياهو السبت أن إسرائيل في حالة حرب.

وذكرت هيئة البث الحكومية الأحد أن قرار الكابينت “يجيز القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي إلى حرب”.

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