تل أبيب تعلن رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة نحو مستوطنة سديروت، المحاذية له، جنوبي الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان مقتضب، قال جيش إن قواته “رصدت إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو مدينة سديروت، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة”.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن “سقوط القذيفتين لم تؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار”.

وقبل صدور بيان جيش الاحتلال، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، إن الجيش “اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة نحو سديروت” المحاذية للقطاع.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “صافرات الإنذار دوت في سديروت وعدة مناطق محيطة بها”.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضبط المكان الذي أطلقت منه القذيفتان الصاروخيتان في قطاع غزة.

ومنذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شمال قطاع غزة وخاصة مدينة جباليا ومخيمها ضمن عملية عسكرية أطلقها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعيد هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب عمليتين سابقتين في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ أكثر من عام، ما يزيد على 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يفوق 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

