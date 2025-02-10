تل أبيب.. مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستكمال صفقة الأسرى

تل أبيب: تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الإثنين، وسط تل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مع حركة حماس.

وكانت المظاهرة في الأساس تجمعا لعائلات الأسرى للاحتفال بذكرى ميلاد الأسير “ألون أوهيل”، الذي يقضيه للعام الثاني على التوالي في غزة.

ولكن مع إعلان حماس تعليق تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة السبت المقبل، لحين التزام إسرائيل بكافة بنود الاتفاق ووقف انتهاكاتها المتكررة له، خرجت أعداد إضافية من الإسرائيليين في تل أبيب لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو باستكمال الاتفاق.

وقال موقع “والا” العبري: “تظاهر المئات مساء الإثنين وأشعلوا النيران والمشاعل، وهم الآن يغلقون طريق بيغن في كلا الاتجاهين أمام الكرياه (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية)، ما تسبب في حدوث اختناقات مرورية كبيرة في المنطقة”.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل” أعيدوهم (الأسرى) جميعا الآن”، و”كفى حربا”، ورددوا هتافات من بينها “الحكومة الإسرائيلية نسفت الصفقة”، و”نتنياهو نسف الصفقة”.

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن “إيلان” والد الأسير “غاي”، الذي خرج للتظاهر قوله: “نشهد أعظم المخاوف تتحقق أمام أعيننا، حتى الآن كنا غير متأكدين من المرحلة الثانية (للصفقة)، والآن نحن غير متأكدين من المرحلة الأولى “.

وأردف: “كان من المفترض أن نعود إلى المفاوضات في اليوم السادس عشر (من وقف إطلاق النار)، لكننا لم نفعل، لا أعلم ما هي الأسباب وراء ذلك”.

وعلق على عودة 3 أسرى إسرائيليين خلال الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى، السبت الماضي، وقد بدا عليهم الضعف والهزال قائلا: “أعتقد أن هذه المشاهد كان ينبغي أن تحفز صناع القرار لدينا على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعدم إيقافها، وفهم الحاجة الملحة إلى إطلاق سراحهم”.

وتابع: “ربما تعود إسرائيل للقتال ويُقتل الأسرى بقصف الجيش الإسرائيلي، أو يموتون بسبب الظروف هناك”.

بدورها، قالت عيناف تسينغاوكر والدة الأسير الإسرائيلي “ماتان”: “نتنياهو، اعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) هذا المساء، وامنح فريق التفاوض تفويضا كاملا، اختصر الاتفاق، وأخرجهم جميعا مرة واحدة”.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم وقف إطلاق النار، يطلق الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية، النار عبر مسيّراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنون.

وفي ظل كارثة إنسانية ما زالت ماثلة، تطالب السلطات المحلية في قطاع غزة منذ أيام، الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل لإجبار إسرائيل على تنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، للسماح بإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع لكن دون جدوى.

وأعلنت حركة حماس مساء الإثنين أنها نفذت “بدقة وفي المواعيد المحددة” كل ما عليها من التزامات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل خرقت بنود الاتفاق في 4 نقاط.

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد إعلان جناحها المسلح “كتائب القسام” قبل ساعات تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى من الصفقة التي كانت مقررة السبت المقبل، لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

