إنفوغراف

تل أبيب

20 - يوليو - 2024

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 20, 2024 الساعة 10:00 ص

    ستتحول إلى رماد ورب العباد انتقاما لدماء أطفال ونساء غزة العزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور وشهور وشهور وهم يسفكون الدماء الفلسطينية الزكية الطاهرة التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀

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