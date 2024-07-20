عاجل..إعلام عبري: مقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين في الكمين الذي أدى إلى انهيار مبنى في رفح
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ستتحول إلى رماد ورب العباد انتقاما لدماء أطفال ونساء غزة العزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور وشهور وشهور وهم يسفكون الدماء الفلسطينية الزكية الطاهرة التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
ستتحول إلى رماد ورب العباد انتقاما لدماء أطفال ونساء غزة العزة التي تسيل بحرارة وغزارة هذي شهور وشهور وشهور وشهور وهم يسفكون الدماء الفلسطينية الزكية الطاهرة التي تسقي أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀