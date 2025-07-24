تماثيل شمع جديدة لتايلور سويفت في 13 فرعا عالميا لمتحف مدام توسو

لندن: أعلن متحف مدام توسو الأربعاء عن 13 تمثال شمع جديدا لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت تُعرَض قريبا في 13 من فروعه العالمية، من بينها مقره في العاصمة البريطانية.

وأفاد المتحف الذي يمتلك 22 موقعا في مختلف أنحاء العالم في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذا الإطلاق المتزامن يُعدّ المشروع الأكثر طموحا في تاريخه.

وأوضح المتحف في بيانه أن الرقم 13 هو رقم الحظ للمغنية البالغة 35 عاما.

واستُلهمت تماثيل صاحبة أغنيتَي “كرويل سَمر” و”شايك إت أوف” من بعض إطلالاتها في جولتها “ذي إيراس تور”.

وبلغت مداخيل هذه الجولة التي امتدت من عام 2023 إلى عام 2024 نحو ملياري دولار. وهي حتى الآن الجولة الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ الموسيقى.

وسيوفر المتحف تمثالين للنجمة في المملكة المتحدة يمكن لمحبيها الآتين من مختلف أنحاء العالم مشاهدتهما في مقريه في لندن وبلاكبول (شمال إنكلترا).

ويصور التمثال في فرع لندن تايلور سويفت مرتدية ملابس برتقالية ملاصقة للجسم من “فيرساتشي”.

وستتاح التماثيل الأخرى في فروع متحف مدام توسو في أمستردام وبرلين وبودابست ولوس أنجليس وهونغ كونغ ولاس فيغاس وناشفيل ونيويورك وأورلاندو وسيدني. وستكون شنغهاي المحطة الأولى لتمثال متنقل.

وشارك في تنفيذ هذا المشروع أكثر من 40 فنانا طوال أكثر من عام.

وتُعدّ تايلور سويفت واحدة من أكثر فناني جيلها فوزا بالجوائز، إذ حصلت على 14 جائزة “غرامي”.

(أ ف ب)