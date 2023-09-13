تمديد احتجاز خمسة إسرائيليين يشتبه في اغتصابهم بريطانية في قبرص

نيقوسيا: مدّدَ القضاء القبرصي ستة أيام الحبس الاحتياطي لخمسة سياح إسرائيليين يشتبه في قيامهم باغتصاب جماعي لشابة بريطانية في منتجع أيا نابا الساحلي، بحسب السلطات.

أوقف الرجال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، في الثالث من أيلول/ سبتمبر، بعد أن أبلغت سائحة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاماً الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق.

ومثلوا في اليوم التالي أمام محكمة محلية، ووضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام للاشتباه بقيامهم باغتصاب، بحسب الشرطة.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن ثلاثة من المشتبه بهم مثلوا، الثلاثاء، أمام المحكمة، ووُضع الاثنان الآخران في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

ويذكّر الحادث بقضية اغتصاب جماعي في أيا نابا، قبل أربع سنوات، عندما تم اعتقال اثني عشر إسرائيلياً، بعد اتهامهم بالاعتداء جنسياً على شابة بريطانية.

وأفرج عنهم بعد أن تراجعت الشابة عن أقوالها، لكنها أكدت لاحقاً أنها قامت بذلك بضغط من الشرطة.

وفي عام 2020، حُكم على الشابة البالغة من العمر 19 عاماً بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وفي عام 2022، ألغت المحكمة العليا في قبرص الحكم الصادر بحقها في الاستئناف.

قبرص وجهة شعبية للسياح الإسرائيليين، وشكّلوا أكثر من 10% من الزوار في تموز/يوليو، بعد البريطانيين الذين شكلوا أكثر من 34% من الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية.

(أ ف ب)