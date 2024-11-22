تمديد «كوب29» وسط استمرار الخلافات حول حجم ومصادر تمويل جهود الدول الفقيرة لمكافحة تداعيات تغير المناخ عليها

باكو – وكالات: كما كان متوقعاً تم عصر أمس الجمعة تمديد فترة اجتماعات ومداولات قمة المناخ «كوب29» في باكو عاصمة أذربيجان في ظل استمرار المفاوضات الصعبة بشأن تمويل العمل المناخي.

وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات في باكو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

وكانت الالتزمات المالية التي على الدول الغنية تقديمها للدول الأكثر فقراً لمساعدتها على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ محور مناقشات مكثفة، حيث تركز الخلاف حول تحديد الدول التي يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب توفير الأموال.

وكانت رئاسة لمؤتمر قد فدمت في وقت سابق أمس مُسَوَّدة اتفاق مالي للقمة تقود بموجبه الدول المتقدمة جهود توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة الدول الأكثر فقراً في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وهو اقتراح أثار انتقادات من جميع الأطراف.

ويقول خبراء اقتصاد إن الدول النامية ستحتاج إلى تريليون دولار سنوياً على الأقل بحلول نهاية العقد، لكن الدول الغنية تقاوم ذلك حتى الآن.

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

ومطلوب من حكومات العالم الممثلة في الاجتماع، المنعقد في باكو عاصمة الدولة المضيفة أذربيجان، الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمواجهة تغير المناخ، لكن القمة المستمرة منذ الأسبوع الماضي شهدت انقسامات بين الحكومات الغنية التي تعارض الاتفاق على تمويل كبير ومكلف والدول النامية التي تضغط من أجل المزيد من التمويل.

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض. وقال كبير المفاوضين عن بنما خوان كارلوس مونتيري، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه قليل للغاية «أنا غاضب جداً. إنه أمر سخيف. حقا سخيف…يبدو الأمر وكأن العالم المتقدم يريد أن يحترق كوكبنا».

وفي الوقت نفسه قال مفاوض أوروبي لرويترز إن مسودة الاتفاق الجديد تتضمن تكلفة باهظة بدون بذل ما يكفي لزيادة عدد البلدان المساهمة في التمويل.

وأضاف المفاوض «لا أحد يشعر بالارتياح إزاء المبلغ، لأنه مرتفع ولا يوجد أي شيء تقريباً لزيادة قاعدة المساهمين».

ومن المتوقع أن تتضمن الحكومات التي ستتولى التمويل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والنرويج وكندا ونيوزيلندا وسويسرا فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

ودعت المسودة الدول النامية إلى المساهمة طواعية.

وحددت مُسَوَّدة الاتفاق أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل مواجهة تداعيات تغير المناخ بحلول عام 2035، وهو ما يشمل التمويل من جميع المصادر الحكومية والخاصة. ويتماشى الهدف مع توصية من خبراء اقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد.

لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين التعهدات الحكومية والخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المفترض أن تختتم قمة «كوب29» في نهاية يوم الجمعة. لكن قمم «كوب» السابقة اعتادت على الاستمرار لوقت إضافي.

وقال دانييل لوند المفاوض عن فيجي لرويترز إن الطريق لا يزال طويلا نحو التوصل لاتفاق مالي يتناسب مع فداحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وأضاف «إنه رقم منخفض للغاية مقارنة بالدلالات المتاحة بشأن حجم الاحتياجات القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».