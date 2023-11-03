تمرين على نظرية المؤامرة في غزة

مع تفشي وباء كورونا، كتبت مجلة «الإيكونومست» البريطانية عن ضرورة مراجعة بقاء الصين مصنعاً للعالم، وخلال أسابيع تفاعلت أزمة حاويات النقل في العالم، ولكن العثور على بديل للصين ليس بالأمر السهل، فبجانب العمالة الهائلة عددياً، وما حققته من تقدم فني ومهني، يحكم الصين نظام غير ديمقراطي يقوم بتطبيق أعلى درجات السيطرة، وذلك ما ينقص الهند، البديل الواقعي للصينيين، التي طالما تفاخرت بأنها الديمقراطية الأكبر في العالم، هي ديمقراطية سيئة، ولكن على أية حال ديمقراطية، ولذلك كان لزاماً وجود رجل مثل ناريندرا مودي وحزبه الذي يدير هندسة سلطوية، قائمة على إثارة الخوف في الهند، وصناعة المشكلات وتقديم حلوله ذات الطبيعة الاستثنائية، التي تحول الهند إلى صين جديدة.

قبل ذلك، كان آبي أحمد يخطو خارج المخابرات الإثيوبية ليدخل عالم السياسة، وفي وسط جميع تعقيدات إثيوبيا السياسية والاجتماعية، يتمكن من تحشيد شبه مفاجئ لسد النهضة، وسط مرحلة معقدة في مصر، أنتجت في تلاحق توترها وتعقيداتها وضعاً اقتصادياً مربكاً أدى إلى تراجع قدرة مصر على التأثير، وبجانب مصر فجوات هائلة في السودان وليبيا، حيث تتغيب فيها الدولة الفاعلة، أما سوريا واليمن فدخلتا في فوضى واسعة ودفعتا ثمناً باهظاً.

المصنع الجديد للعالم، بأسعاره الرخيصة لقدرته على تطبيق ظروف ضاغطة وغير إنسانية على العمالة المنتجة، يتمدد بين الهند وبنغلاديش، وغيرهما من الدول التي تتوثب لإزاحة الصين، ففي هذه السنة يوجد أكثر من ثلاثين مليون هندي سيدخلون إلى الطبقة الوسطى وهي الطبقة نفسها التي تتلاشى في العديد من المناطق الأخرى في العالم، وهو ثمن مناسب وسيعزز من سيطرة مودي وحزبه في الهند. مكان التخزين، المستودع الكبير، منطقة الشرق الأوسط، المدخل الطبيعي لآسيا على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا، والقريبة من أفريقيا حيث إثيوبيا بتاريخها الثقافي الأقرب إلى القارة، هي الوكيل المناسب وليست مصر، ولذلك سيطرت شركتها للطيران على سماء افريقيا. المستودع الكبير، منطقة الترانزيت الهائلة، تلك التي تحول دون تملك دولة معينة فرصة أن تتسيد التجارة العالمية، وأن تراكم الثروات في زمن أصبح العالم فيه كسولاً وغير ميال للإنتاج، لأسباب واقعية منها زيادة معدلات العمر في الغرب، وطبيعة السلوك الاستهلاكي في زمن التكنولوجيا، مشروع عالمي يتجاوز أي حسابات تخص دولة بعينها، وتأمين المستودع يتطلب دولاً وطنيةً ضعيفة، لا يمكنها أن تستأثر بمحتوياته ولا أن تسيطر على الطرقات التي تغذي وتغذي العالم منه، ولكن هذه الأمور يجب أن تترك للحسابات الراهنة. الشعوب التي تشكل الخلفية الفعلية لعمل المستودع وطرق التزويد والإمداد، لديها أفكارها السابقة والمتجذرة، وبطبيعة التفاعل يمكن أن تولد أفكاراً جديدة غير مواتية، والصراعات القديمة يمكن أن تتجدد، فالصراع في الشرق يمتد لقرون من الزمن، والشعوب العربية تمتلك تاريخاً، بل الكثير من التاريخ. المستودع يحتاج حارساً موثوقاً، يعيش ارتياباً عميقاً تجاه الدول التي تشكل أرضية المستودع، وإسرائيل تطلعت لذلك الدور، قدمت أوراقها مبكراً لتطوير دورها في المراقبة المتقدمة للمنطقة وتأمينها، واعتبارها حديقة استراتيجية في المنسوب العالمي الواسع، لتصبح أداة سيطرة مباشرة، أو شبه مباشرة تستطيع أن تجعل الطريق آمناً والبضائع متوفرة ومتواصلة التدفق.

الغزاوي الذي لم يعرف كيف يصل إلى العالم إلا بعد معاناة للخروج من المعبر الوحيد يجد نفسه مضطراً لدفع أثمان الفحيح السياسي الذي جرى همساً في أروقة المؤتمرات الكبرى، والفنادق الفاخرة

بعد قمة العشرين أخذت الصورة تتضح، وبشهوة عميقة للحصول على أي نجاح أخرج بنيامين نتنياهو شخصية مندوب المبيعات من داخله، ليقف أمام شاشة كبيرة ويشرح مشروع الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا، بعدها بفترة وجيزة اشتعلت المنطقة بصورة ستبقى غامضة طويلاً، بيدي لا بيد عمرو، فكرت حماس، أو دفعت للتفكير بهذه الطريقة، ولكن الأصل قبل أي شيء، هو جبهة بحرية إضافية تنضاف إلى الساحل اللوجيستي حول أشدود وعسقلان.

هل يمكن أن إيران دفعت حماس بطريقة أو بأخرى؟ إيران المستثناة من طريق الحرير الصيني والممر الهندي، التي وضعت هي الأخرى أوراقاً كثيرة لتجعل المشروع الإسرائيلي متعذراً واقعياً، وتعود واقعياً، في وقت أو آخر، البديل الذي لا يمكن تجاوزه. وأين مصر؟ لا مكان لمصر التي حملت قيادة المنطقة العربية، والتي تمتلك أصولاً ثقافية وتاريخية تجعلها تقدم مشروعاً عابراً للدولة الوطنية في المنطقة، وطمحت سابقاً لأداء أدوار أوسع، كما فعلت في حركة عدم الانحياز، مصر الاستقطابية، يجب أن تتحول إلى بلد مثقل بالمشكلات، وإذا كان يمكنه أن يساهم بعمالة بسيطة التكلفة فهو الدور المعقول، أما تركيا، فلديها مشكلاتها الوجودية العميقة، ويمكن أن تبقى هامشاً معقولاً في المشروع.

المأساوي في هذه المرحلة أن قطاعاً صغيراً مزدحماً بالسكان والفقر، ومحاصراً منذ سنوات يصبح غرفة التقاص الكبيرة للمشروع الكبير، والغزاوي الذي لم يعرف كيف يصل إلى العالم إلا بعد معاناة للخروج من المعبر الوحيد للقطاع ليحمل أوراقه التي تستوقف رجال الأمن وتجعلهم يمعنون في التدقيق وكأنه كائن يحمل معه كثيرا من الأسئلة الصعبة، ذلك الغزاوي يجد العالم كله متفرجاً عليه ومتحدثاً عنه، ويجد نفسه مضطراً لدفع أثمان الفحيح السياسي الذي جرى همساً في أروقة المؤتمرات الكبرى، والفنادق الفاخرة أو مراكز الأبحاث التي توفر تقاعداً مريحاً للسياسيين و(الخبراء الاستراتيجيين).

الغزاوي الذي لم يعرف الحياة اللائقة قدره أن يلقى موتاً ظالماً وفاجراً، وأن يكون بالنسبة لكثيرين مجرد قيد في دفتر حسابات العالم الجديد، من غير أن يتحصل على شيء في صفقة مشبوهة لن تلبث أيادٍ كثيرة إلا أن تتخطف منها حصة ما.

كاتب أردني