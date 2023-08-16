صدر مؤخرا عن مركز ابن خلدون لدراسات الهجرة، كتاب جديد للمؤرخ المغربي عبد الله بوصوف، ويندرج هذا الكتاب ضمن مشروع فكري طموح، يسعى من ورائه المؤلف إلى الدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة مركزا على الدفاع عن الهوية المغربية في مختلف أشكالها التعبيرية وتنوعها الثقافي وأنها لا تتعارض مع هذه القيم الكونية، ويترافع المؤلف بوصوف على مبدأ أن تمغربيت تعمل على توحيد ما تفرق من خلال استجماع مختلف الحساسيات الثقافية والهوياتية، ضمن إطار تعددي منفتح للعيش المشترك وتحقيق النبوغ المغربي.

وقد جاء كتاب «تمغربيت: محددات الهوية وممكنات القوة الناعمة» في حدود 287 صفحة من القطع المتوسط، متنوعا على 30 عنوانا للانشغال المعرفي والتفكير في احتمالات تمغربيت وامتداداتها وارتباطاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مستلهما درس العودة إلى التاريخ من خلال التركيز على الشواهد والوقائع والأحداث، بغية تقديم قراءة مناسبة للحاضر واستشراف المستقبل.

ويشير بوصوف في مقدمة الكتاب إلى أن «آصرة تمغربيت هي إمكان ثقافي وذكاء جماعي مغربي، يمكن أن يفيد في تحصين الهوية وتحيين الروابط الاجتماعية وإعادة بناء اللحمة الوطنية وتدعيم السلوك المواطن، إلا أن ذلك كله يوجب التفكير في تمغربيت بعيدا عن الاحتفائية والانبهار، ويجب وهذا هو الأهم فتح أوراش للتفكير في استعمالاتها الممكنة، كقوة ناعمة، في الدفاع عن قضايا الوطن وحماية الناشئة وبناء المستقبل». وبذلك أمكننا القول إن الكتاب أتى بغية التفكير في تمغربيت وممكناتها التغييرية والإنمائية، وكيف يمكن أن تكون مصدر إثراء لا إفقار، حيث تستجمع كل ما يخص المغاربة في قالب يوحدهم، رغم الفروقات والاختلافات والتعددية الثقافية والهوياتية.

ويوضح بوصوف في موضع آخر أن لفظة «تمغربيت» تختزل وتستجمع تاريخا من التلاقح الحضاري بين مختلف مكونات وروافد الثقافة المغربية، حيث يلاحظ في تركيبتها توحيد بين الثقافة الأمازيغية والعربية، في «كل» مركب يجمع هاتين الثقافتين مع ما يتصل بهما من أبعاد صنهاجية وحسانية وموريسكية ويهودية وافريقية. وذلكم «ذكاء مغربي» خالص قادر على صهر المتفرق في بوتقة المتوحد.

وبخصوص محاور الكتاب، فقد توزعت على الشكل التالي: تمغربيت وشم لا يزول، تمغربيت…هوية وانتماء، ثقافة التسامح في تمغربيت، ثقافة الفرح في تمغربيت، قيم التضامن في تمغربيت، ثقافة الحب في تمغربيت، قيم التضامن في تمغربيت، تمغربيت…الضرورة والإمكان، تمغربيت والترافع الإعلامي، تمغربيت… وطنية ومواطنة، تمغربيت آلية وتدبير، تمغربيت كنزنا الثقافي، تمغربيت في مسجد باريس، تمغربيت والتعدد الثقافي، اليهود المغاربة وعبقرية تمغربيت، سفراء تمغربيت، المرأة المغربية والهجرة، الابتكار المغربي، عندما تنتصر صلة الرحم، دروس من «الدروس الحسنية» تمغربيت اعتدال ووسطية، فرصتنا الديمغرافية ورأسمالنا المادي، تمغربيت أساس كل تغيير، مغاربة العالم وتمغربيت والتنمية، مغاربة العالم وحب الوطن، تمغربيت والبعد العالمي، تمغربيت والإبداع، التاريخ بصيغة المؤنث، تمغربيت والدبلوماسية، الملحون وجماليات تمغربيت، تمغربيت والبعد الجمالي، تمغربيت على المائدة، العرض الثقافي وتسويق النموذج المغربي، العرض الثقافي والقوة الناعمة ممكناتها، تمغربيت المستقبل.

وجدير بالذكر أن عبد الله بوصوف، يشغل منصب الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وهو مفكر ومؤرخ مغربي مختص في تاريخ الحضارات والأديان.

كاتب وباحث مغربي