تمهيدا لعملية برية.. إسرائيل تنذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح

القدس: أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، للمرة الأولى إنذارات إخلاء جديدة إلى الفلسطينيين في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس”: على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فورا”.

استيقظنا على خريطة الاخلاء هذه !! الخطير فيها، أنها مناطق جديدة لم يعمل بها جيش الاحتلال في دير البلح. كما أنها تعزل خانيونس وتفصل المنطقة الوسطى عن مدينة خانيونس، لو فعلا تعرضت لتوغل إسرائيلي. كما أنه يعدم محطة التحلية الوحيدة للمنطقة الوسطى والتي تغذي مناطق وسط وجنوب غزة ! pic.twitter.com/56mLmnuP9w — mohammed haniya (@mohammedhaniya) July 20, 2025

ودعا أدرعي الفلسطينيين بالمناطق المذكورة إلى التوجه جنوبا نحو منطقة المواصي.

وأرفق أدرعي خريطة توضح المناطق التي ينذر الجيش بإخلائها، وتضم خيام نازحين.

وتوعد أدرعي بتوسيع نطاق الإبادة عبر تنفيذ “عملية برية” لأول مرة في المناطق التي حددها الإنذار.

وأضاف: “يوسّع الجيش الإسرائيلي أنشطته في هذه المنطقة ليعمل في منطقة لم يعمل فيها من قبل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر منذ شهر مارس/ آذار عشرات الإنذارات في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “لأول مرة منذ بداية الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء لسكان دير البلح وسط قطاع غزة”.

وأضافت: “حتى الآن، لم يناور الجيش الإسرائيلي في منطقة المخيمات الوسطى ومخيم دير البلح خوفا على سلامة الرهائن (الأسرى) المحتجزين في المنطقة”.

(الأناضول)