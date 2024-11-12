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الطائرات الإسرائيلية تقصف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذارات بالإخلاء- (فيديوهات)

12 - نوفمبر - 2024

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بيروت: شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية بعد توجيه إنذارات بالإخلاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين على الضاحية الجنوبية، استهدفت الأولى المنطقة الواقعة بين حارة حريك وبئر العبد.

ثم استهدف الطيران الحربي منطقة حارة حريك بغارة ثانية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أنذر سكان مبان في 3 مناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بإخلائها تمهيدا لقصفها.
وقال في بيان: “إنذار عاجل إلى جميع سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة (مع البيان) والمباني المجاورة لها بمناطق حارة حريك والغبيري والليك”.
وأضاف مدعيا: “هذه المباني تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب”.
وتابع: “عليكم إخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

(وكالات)

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