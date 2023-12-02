تمهيدا للقصف.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق في شمال قطاع غزة للإخلاء- (تغريدة)

دعا الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان عدة مناطق شمالي قطاع غزة إلى إخلائها تمهيدا لقصفها.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه على منصة “إكس”.

وقال أدرعي: “سكان قطاع غزة لقد استأنف الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة”.

وطالب “سكان مدينة جباليا (المقيمين في البلوكات: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760) وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم فورا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة”.

#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي: في منطقة شمال القطاع: ⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.

⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

(الأناضول)