تمهيدا للقصف.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مناطق في شمال قطاع غزة للإخلاء- (تغريدة)

دعا الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان عدة مناطق شمالي قطاع غزة إلى إخلائها تمهيدا لقصفها.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه على منصة “إكس”.
وقال أدرعي: “سكان قطاع غزة لقد استأنف الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة”.
وطالب “سكان مدينة جباليا (المقيمين في البلوكات: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760) وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة لإخلاء منازلهم فورا عبر محوري حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة”.
#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:
في منطقة شمال القطاع:
⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.
⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023
(الأناضول)
ربما لا يعي الجميع مستوى الاستراتيجية الجديدة لحركة التحرر الفلسطيني التي تجلت انجازاتها مؤخرا,,, والتي ستتوالى ان شاء الله,,, ادارة المعركة بشكل ديناميكي ينقلها من مستواها الضيق الى مستواها المتوسع,, لقد تم تحقيق اهداف المرحلة الاولى في توحيد الشعب الفلسطيني وعزل السلطة وتحييد الانظمة التي سقطت الاقنعة عنها، والتعاطف العالمي والتفهم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والكفاح من اجل نيل الحرية والاستقلال واقامة دولته كاملة السيادة على ارضه،، نقطة,, وسطر جديد ,, ومرحلة جديدة في المواجهة,,, وجبهات موحدة ومفتوحة تستهدف الاهداف الاستراتجية والبنى التحتية الاقتصادية والطاقية واللوجستية البرية والبحرية والجوية،، لان تقويض المشروع الاستعماري الاستثماري الاستعبادي التطهيري يعتمد على تقويض اسسه الاقتصادية والتجارية التي يهيمن عليها اباطرة المال واللوبيات الاستعمارية في الكيان وربة الكيان,,,
لم يعرف التاريخ الإنساني وقاحة مثل وقاحة الصهاينة ….يحتلون أرضهم و يطلبون منهم مغادرة باقي أرضهم …و العالم يتفرج …. و النتيجة : سيعود هؤلاء إلى أرضهم التاريخية و يغادرها المحتلين …. حتما …..غروركم سيدمركم …..
إلى أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة الحقيرة لا تنخدعوا بقرارات جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الموت واحد، موتوا ميتة الشهادة وجنة الفردوس الأعلى من الجنة في انتظاركم بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥
بداية فاشلة لجيش الاحتلال يوم أمس ومن مظاهرها كثرة تعثراته وقتلاه وكثافة القصف لحزام غزة وما بعده. كانوا يظنون أن الهدنة ستعطيهم متنفسا وتحسن تكتيكاتهم وتقلل من ضحاياهم، ولكن يبدو أن الطرف الفلسطيني استفاد منها اكثر، فكان اكثر استعدادا وأشد عزيمة وأكثر مناورة، لأنه بكل بساطة يحمل هما وقضية ويدافع عن أرضه وليس مغتصبا أو غازيا أجنبيا.
بذأ یتبین لنا استراتجیۃ اسراٸيل وأمریكا والغرب والعرب فی غزۃ , اعطاے فرصۃ أخیرۃ لأهل غزۃ , المغاذرۃ أو الموت ! خصوصا بذأو یلوحونا بالمغاذرۃ نحو اروبا والذول المتقذمۃ ! للأسف الكل متواطٸ بما فیها الشعوب العربیۃ الخانعۃ والمستسلمۃ !