تنافس حاد بين صانعي المسلسلات تحضيراً للسباق الرمضاني… تيم حسن في «زمن العار» يحارب الانتداب وبسام كوسا يتواطأ مع الاحتلال

بيروت ـ «القدس العربي»: تواصل شركات الانتاج في لبنان تصوير أعمالها الدرامية للحاق بالموسم الرمضاني المقبل والتي سيصار إلى عرضها عبر الفضائيات اللبنانية والعربية، والمنافسة على أشدها في الماراثون الرمضاني بين شركتي «إيغل فيلمز» للإنتاج و»الصباح إخوان» على أعمالهما المتنوعة بين الخليجي والمصري والسوري واللبناني.

وأبرز هذه الأعمال التي تعد الأقوى والأضخم مسلسل «تاج» المجبول بالإصالة والمليء بالتحديات، والذي يجمع مجدداً بعد 14 عاماً النجمين تيم حسن وبسام كوسا بعد آخر عمل بينهما هو مسلسل «زمن العار» إلى جانب الفنانة فايا يونان، في أول تجربة تمثيلية لها بعد تشجيع من تيم حسن وبسام كوسا ومخرج العمل سامر البرقاوي.

وفي الاعلان الرسمي للمسلسل، وهو مسلسل سوري يتم تصويره في العاصمة السورية دمشق يظهر النجم تيم حسن بأنه بطل ملاكمة من الدرجة الأولى اسمه «تاج» يتمتع بأخلاق عالية وقيم وطنية ومبادئ لا يحيد عنها البتة حتى لو كلفته خسارة من هم حوله، على عكس الممثل القدير بسام كوسا، الذي يجسد شخصية رجل يعمل في التجارة اسمه «رياض» غير متمسك بوطنيته فهو يتاجر ويخون بلده في تعامله مع الاحتلال الفرنسي.

وهذا المسلسل من تأليف عمر أبو سعدة، وتجري أحداثه في دمشق عام 1945 قبيل استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي بسنوات قليلة، وسيكون قبلة أنظار المشاهدين عبر محطة «أم بي سي» لترقب الصراعات التي ستنشأ بين «تاج» المناهض للاستعمار وبين «رياض» المتواطئ معه، والذي لديه ابنة هي نوران يقع في حبها «تاج» فتتحول قصة حبهما الرومانسية إلى شبه مستحيلة.

ومن بين أعمال شركة «الصباح إخوان» للموسم الرمضاني المرتقب من بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري محمد الأحمد، إلى جانب مجموعة من ألمع الممثلين اللبنانيين والسوريين، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

أما بالنسبة إلى خريطة أعمال شركة «إيغل فيلمز للانتاج» فلديها ثلاثة أعمال متنوعة بين اللبناني والخليجي والمصري. أما المسلسل اللبناني فهو بعنوان «ع أمل» من بطولة ماغي بو غصن، عمار شلق، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، إليسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وسواهم من الوجوه التمثيلية، وهو من كتابة ندين جابر، واخراج رامي حنا، وتجسد فيه ماغي بوغصن شخصية «يسار» وسبق لماغي أن نشرت صورة من كواليس العمل، وأكدت أنها تجسد شخصية امرأة لديها ظروف قاسية وانما بقوة شخصيتها تجابه الصعوبات والتحديات.

والمسلسل المصري الذي تنتجه «إيغل فيلمز» للسنة الثانية على التوالي هو الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد2» بعد النجاح الباهر الذي أحرزه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي. وهو مسلسل اجتماعي كوميدي يتم تصويره في مصر من تأليف رنا أبو الريش ويسري طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي ومن بطولة كل من دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، اية سماحة وجيهان الشماشرجي.

أما المسلسل الخليجي الذي ينتظره المشاهد العربي عبر منصة «شاهد» و»أم بي سي» فهو «زوجة واحدة لا تكفي» الذي يتم تصويره في أبو ظبي، وهو من كتابة هبة حمادة واخراج علي العلي، ويلعب دور البطولة فيه نجمة الخليج هدى حسين إلى جانب كل من أيتن عامر، فاطمة الصفي، ليلى عبد الله، نور الغندور، ماجد المصري، سينتيا صاموئيل وسواهم من الوجوه التمثيلية المعروفة.