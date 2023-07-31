تنافس لبناني على استقطاب نجوم سوريين لموسم رمضان المقبل

بيروت – «القدس العربي»: شيئاً فشيئاً، بدأت ترتسم خيوط الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل 2024 بين شركتي الانتاج اللبنانيتين «إيغل فيلمز» و»الصباح إخوان»، وبدت المنافسة على أشدها بين الشركتين اللتين بدأتا الاعداد والتحضير لإنتاج أقوى وأضخم الأعمال للسباق الرمضاني، مع استقطاب أبرز، وأهم كبار نجوم الدراما من سوريا وكذلك من لبنان والوطن العربي.

فشركة «إيغل فيلمز» لصاحبها جمال سنان استقطبت النجم السوري قصي خولي، الذي ارتبط اسمه وعمله لسنوات عديدة مع شركة «الصباح إخوان» في انتاجاتها الرمضانية الناجحة، وأبرزها مسلسل «2020» مع النجمة نادين نسيب نجيم.

وقد وقّع قصي عقداً مع المنتج سنان لخوض الماراثون الرمضاني المقبل، ونشر صورة تجمعهما معاً، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة، كما أورد على «انستغرام»: «يسعدني الإعلان عن شراكتي مع «إيغل فيلمز» للإنتاج الفني المتمثلة بالأخ جمال سنان، انتظرونا خلال شهر رمضان 2024. والله ولي التوفيق».

وفور الإعلان عن انضمام قصي إلى شركة «إيغل فيلمز» كثرت التساؤلات حول ثنائية ستجمعه بالنجمة ماغي بو غصن، إلا أن ماغي نفت أن تكون إلى جانبه في هذا الموسم، وكشفت عن خوضها السباق بشخصية «يسار». واتجهت التكهنات نحو زميلتها النجمة دانييلا رحمة، التي أكدت خوضها السباق الرمضاني 2024 مع الشركة ذاتها في أكثر من عمل لرمضان وغيره. في المقابل، حافظت شركة «الصباح إخوان» على تعاونها مع النجمين السوريين تيم حسن وعابد فهد، وأفيد عن تحضير عملين من بطولة كل منهما، الأول مع تيم الذي من المحتمل عودته في موسم ثان من مسلسل «الزند»، بعد النجاح الباهر الذي حققه في الموسم الماضي. أما بخصوص عابد فهد فعُلم أنه سيكرّر تجربة التعاون مع المخرج محمد عبد العزيز، بعد النجاح الذي حصده مسلسل «النار بالنار».

أما العمل الآخر المنتظر في رمضان، فهو مسلسل «نظرة حب» في ثنائية جديدة ستجمع بين النجم السوري باسل خياط والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص، والعمل من تأليف الكاتب والممثل السوري رافي وهبي وإخراج رشا شربتجي، وهو من إنتاج شركة «إيبلا»، بالشراكة مع شركة «الصباح إخوان».

ولتأكيد المؤكد نشرت المنتجة لمى الصبّاح عبر حسابها على «انستغرام» صورة لباسل وكارمن استحوذت على إعجاب المتابعين الذين أبدوا حماستهم للقاء النجمين معاً في عمل درامي كونهما سيشكلان مع بعضهما ثنائية سيكون لها وقعها الخاص، ولا سيما بعد تألق باسل في مسلسل «الثمن» وتألق كارمن في مسلسل «عروس بيروت» إلى جانب النجم التونسي ظافر العابدين في مواسمه الثلاثة.

ومن الانتاجات الدرامية المرتقبة، مسلسل «2024» الذي يجمع النجمة نادين نسيب نجيم مع النجم السوري محمد الأحمد، بعد انضمامه إلى شركة «الصباح إخوان»، وهذا العمل هو نسخة مكملة لمسلسل «عشرين عشرين» الذي جمع نادين نجيم وقصي خولي قبل سنتين.