تناول علاء مبارك «الكشري» في مطعم وسط القاهرة يثير ردود فعل واسعة

القاهرة – «القدس العربي»: في أحد مطاعم الوجبة الشعبية المصرية الشهيرة “الكشري” في وسط القاهرة، ظهر نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “أكس”، صورة له داخل المطعم، وعلق عليها: “بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق، شكرا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال.”

وظهر في مقطع مصور أحد العاملين في المطعم وهو يرحب بنجل الرئيس الراحل ويقول: “معنا الغالي ابن الغالي الذي يستقر في قلوبنا وسيظل موجودا في قلوبنا طوال الوقت”.

علاء مبارك الذي كثيرا ما دخل في سجال مع إعلاميين ورجال أعمال وسياسيين حول مستقبل أسرته السياسي، خاصة في ظل ما يتردد عن رغبة شقيقه جمال مبارك في الترشح للرئاسة، واجه عاصفة من الردود على صورته، بعضها عبر عن حبه لوالده الرئيس الراحل، فيما سخر البعض من الصورة، واعتبره يحاول كسب تعاطف شعبي.

وردت لينا أبو زيد على تغريدة مبارك، وقالت “أليس الحياة هكذا أبسط وأجمل من حياة الرؤساء؟”.

فيما انتقد محمد عادل ما وصفها بمحاولة مبارك التقرب من الشعب ورد: “لا تنس أنك لم تعرف منطقة وسط القاهرة إلا من خلال المظاهرات التي خرجت تطالب برحيل والدك”.

لم تكن هذه هي المرة الأولى الذي يظهر فيها علاء مبارك في أماكن عامة، فكثيرا ما انتشرت له صور خلال السنوات الماضية وهو يجلس على أحد المقاهي الشعبية في القاهرة أو يلعب كرة القدم مع أصدقائه في أحد الأندية.