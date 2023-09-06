تنديداً بحظر العباءة ونقص الوسائل.. إضراب في ثانوية بضاحية باريس- (تدوينات)

باريس- “القدس العربي”:

في مواجهة حظر العباءة وغياب الوسائل في المدارس الفرنسية، شهدت مدرسة موريس أوتريلو الثانوية بضاحية سين سان دوني الباريسية، إضراباً عاماً، تنديداً بالانخفاض الكبير في الموارد المخصصة للمؤسسة والحظر الذي فرضته الحكومة على ارتداء العباءة في المدارس العامة.

Le Lycée Maurice Utrillo à Stains (93) est en grève contre l'islamophobie et la baisse des moyens. Bravo aux personnels qui se mobilisent pour que toutes les élèves soient accueillies et contre la police du vêtement. pic.twitter.com/xGAOAoWV4s — Maud Royer (@JillRoyerFr) September 4, 2023

فبعد يومين فقط من بداية العام الدراسي، أضرب موظفون ومدرسون وطلاب في مدرسة موريس أوتريلو الثانوية في مدينة ستينز، بضاحية سين سان دوني، عن العمل، احتجاجاً على انخفاض عدد الموظفين داخل المؤسسة. فالمعلمون والموظفون المضربون يستنكرون الزيادة في عدد الطلاب في الفصول، حيث ارتفع عددهم من 24 إلى 30 طالبًا. كما أنهم يسلطون الضوء على تخفيض عدد الموظفين بالساعة داخل مدرستهم الثانوية.

وأيضاً، يرفض المضربون “سياسة الحكومة المعادية للإسلام”، في ضوء تطبيق الحظر على العباءة الذي قرره وزير التربية والتعليم غابريل أتال.

وكتبوا في منشور “نريد أن ننأى بأنفسنا عن سياسة الحكومة المعادية للإسلام (…) ليس علينا القيام بدور شرطة الملابس. نحن نرفض وصم الطلاب الذين يرتدون العباءة أو القميص”. واعتبروا أن “الجدل” الذي أطلقته الحكومة الفرنسية حول العباءات والقمصان “يهدف إلى إخفاء الاعتداءات التي تشنها هذه الأخيرة على نظام التعليم العام”.

Abaya : Le personnel et les élèves du lycée Maurice Utrillo de Stains (93) se mettent en grève contre l'"islamophobie"https://t.co/n2esPTZIue pic.twitter.com/yYhMgZ5OBv — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 4, 2023

وانضم بعض من أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية إلى الحراك، رافضين أن “يكون وزير التربية والتعليم هو من يقرر لأبنائهم كيف يرتدون ملابسهم، ومعتبرين أن دوره هو أن يمنح هؤلاء الأطفال الوسائل التي تمكنهم من الحصول على مستقبل سلمي”.