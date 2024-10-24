تنديدا بمجازر إسرائيل.. مسيرة شعبية في الضفة تضامنا مع غزة- (فيديو)

طولكرم: شارك عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، في مسيرة بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، دعما لقطاع غزة، وتنديدا بمجازر إسرائيل المستمرة.

وخرجت المسيرة عقب دعوات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جابت شوارع مدينة طولكرم.

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم إسرائيل، والصمت تجاه الإبادة المستمرة في غزة، لا سيما في محافظة الشمال.

ومنذ توغل الجيش الإسرائيلي الثالث في محافظة الشمال في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يعاني سكان غزة والشمال مجازر إسرائيلية مستمرة، وحصارا شديدا على دخول إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر التجويع والإخلاء والتهجير القسري.

وبين الهتافات التي علت خلال المسيرة: “لجباليا تحية.. بيت لاهيا يا عينيا”، و”انصر غزة يا الله”، و”احنا رجالك يا سنوار”.

وأكد المشاركون في المسيرة وقوفهم إلى جانب أهالي قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب جرائمها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)