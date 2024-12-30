تنديد أممي باستهداف إسرائيل المستشفيات… و«الأونروا»: مجاعة وشيكة في غزة

غزة – «القدس العربي» : استمرت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على مناطق قطاع غزة، وهاجمت قوات الاحتلال تزامناً مع توسيع هجومها البري شمال غزة العديد من المناطق، وتعمّدت تدمير وتفجير العديد من المنازل الجديدة، ما أدى إلى وقوع ضحايا جُدد، وكان من بين الضحايا طفل رضيع، قضى من شدّة البرد، ليلتحق بتوأمه الذي سبقه قبل 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر، وصل منها للمستشفيات 27 شهيداً و149 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 45,541 شهيداً و108,338 مصاباً منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي.

ووسط حالةِ الحصار المُشدد والهجوم البري العنيف على بلدات شمال القطاع، هاجمت القوات المتوغلة بمساندة الطيران الحربي العديد من الأحياء، وأطلقت طائرات مروحية حربية النار على المناطق الغربية لمخيم جباليا، وذلك على وقع عمليات قصف مدفعي وجوي طالت أحياءً أخرى من المخيم والمناطق المجاورة له.

وتعرّضت مناطق أخرى خاصة في بلدة بيت حانون أقصى الحدود الشمالية للقطاع لهجمات عنيفة، بعد أن حذّر الاحتلال قبل يومين سكانها بالنزوح القسري، حيث يجري الحديث عن وجود نحو 300 عائلة محاصرة هناك، تعاني من قلة الطعام.

قصف عنيف

وصعّدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد مدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات، جراءَ قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وارتقى شهيد آخر في ساعة متأخرة من ليل الأحد، جراء استهداف شقة لعائلة «عليوة» قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النارَ بكثافة وبشكل عشوائي على جنوب حي الزيتون.

البرد يودي بحياة الرضيع بعد ساعات على وفاة توأمه

وذكرت مصادر محلية أن قصفاً مدفعياً آخر تخلله قيام جيش الاحتلال بإطلاق قنابل إنارة، طاول المناطق الشمالية للمدينة، فيما قامت زوارق حربية بإطلاق النار أكثر من مرة على شمال غرب مدينة غزة أيضاً.

في الموازاة، استمرت الهجمات على وسط قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية عن إصابة مواطن برصاص قناصٍ إسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات، كذلك أطلقت طائرات مسيّرة من نوع «كواد كوبتر» النار في أماكن متفرقة شمال غربي المخيم.

واستهدفت قوات الاحتلال حدود بلدات القرارة وبني سهيلا وعبسان، والواقعة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالقصف المدفعي وإطلاق النار.

أما في مدينة رفح، فقد ذكرت مصادر طبية أن مواطناً أصيب بنيران مسيّرة إسرائيلية شرقي المدينة، وهي أحياء تعرضت كذلك لقصف مدفعي عنيف، كما هاجمت قوات الاحتلال منطقة المواصي الغربية، والتي يقيم فيها عشرات آلاف النازحين، الذين تركوا المدينة قسراً منذ بدء الهجوم البري، كما طالت الهجمات المدفعية أحياءَ تل السلطان والسعودي القريبين.

وفاة طفل برداً

واستشهد أمس الرضيع علي البطران، الذي يبلغ من العمر أقل من شهر واحد، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو توأم الطفل جمعة الذي ارتقى يوم الأحد بنفس السبب.

وكان أربعة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوماً، قضوا نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد، كما قضى ممرض في خيمة نزوحه لذات السبب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون.

مصير أبو صفية

في هذا الوقت لا يزال حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان واعتقال مديره وطاقمه يُثيران ردود فعل منددة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، من الخطر الذي يهدد مرضى ومصابي قطاع غزة، بخاصة في منطقة الشمال، بعد ان حوّل جيش الاحتلال المستشفيات في غزة مرةً أخرى إلى ساحات قتال، وأكّدت أن النظام الصحي يتعرض لتهديد شديد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في منشور كتبه على موقع «أكس»، إن مستشفى كمال عدوان شمال غزة، بات خارج الخدمة بعد الغارة وإخلاء المرضى والعاملين فيه، واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية قبل يومين، مشيراً إلى أن مكان وجود الدكتور أبو صفية غير معروف، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وقال إلياس أبو صفية، نجل مدير «مستشفى كمال عدوان» لشبكة «الجزيرة» إنه لا يعلم مصير والده.

وأضاف «لا صحة لما أشيع بأن والدي في سجن عوفر أو «سديه تيمان». لا نعلم مكان ولا مصير والدي حتى الآن».

وجاء هذا فيما نقلت شبكة «سي إن عن» الأمريكية عن معتقلين سابقين أن أبو صفية محتجز في «سديه تيمان».

وقالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» إن «تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول».

وشدّدت «على احترام وحماية المرافق الطبية كي يتمكن المدنيون من الوصول إليها».

كما أدانت الخارجية الفرنسية، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مستشفيات في قطاع غزة، أبرزها مستشفى كمال عدوان.

المستشفى الإندونيسي

وفي سياقٍ متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء، مشيرةً إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلهم الاحتلال، في حالة حرجة للغاية.

والمستشفى الإندونيسي يعاني بالأصل من قلّة الدواء والطواقم الطبية، بسبب الحصار المحكم الذي يفرضه جيش الاحتلال على مناطق شمال غزة منذ بدء العملية العسكرية قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وحسب مدير منظمة الصحة العالمية، فإنه وسط الهجمات العسكرية المستمرة في شمال غزة، قام شركاء منظمته الأممية بتسليم الإمدادات الطبية والنظافة الأساسية والغذاء والمياه إلى المستشفى الإندونيسي، إلى جانب نقل 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء.

وتحدث أدهانوم غيبرييسوس، عن القصف المدفعي الأخير الذي تعرض له المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وكذلك القصف الذي طال مستشفى الوفاء، وقال إن الهجمات هذه أدت إلى إلحاق أضرار بهما. في سياق آخر، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من «اقتراب المجاعة» في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي، ونقص المساعدات الإنسانية، في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.

وذكرت الوكالة الأممية في سلسلة منشورات عبر حسابها على منصة «إكس»، مساء الأحد، أن فرقها تعمل على إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنها شددت على أنها «ليست كافية على الإطلاق».

وأشارت إلى أن سكان غزة يواجهون «انعدام الأمن الغذائي الشديد».

ودعت إلى «التعاون الدولي ووقف إطلاق النار بهدف تقديم مساعدات منقذة للحياة في ظلّ اقتراب المجاعة».