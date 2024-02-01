تنديد أممي بالإسكات الإسرائيلي المتعمد للصحافيين في غزة

لندن ـ «القدس العربي»: أعرب خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد الصحافيين الذين قتلوا في حرب غزة، منددين بالاستراتيجية الإسرائيلية «المتعمدة» لإسكات التغطية الصحافية.

وفي بيان، أوردته وكالة الصحافية الفرنسية، قال الخبراء الخمسة المستقلون المكلفون من مجلس حقوق الإنسان: «نادرا ما دفع الصحافيون مثل هذا الثمن الباهظ لمجرد قيامهم بعملهم، كما يفعل الصحافيون في غزة الآن».

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 122 صحافيا وعاملا في وسائل الإعلام استشهدوا وأصيب كثيرون آخرون في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة «نشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة للغاية من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غزة، في الأشهر الأخيرة».

وبينوا أنهم تلقوا «تقارير مقلقة مفادها أنه على الرغم من إمكانية التعرف عليهم بوضوح وهم يرتدون سترات وخوذات تحمل علامة صحافة أو يسافرون بمركبات صحافة بعلامات واضحة، تعرض صحافيون للهجوم».

وتابعوا «يبدو أن هذا يشير إلى أن عمليات القتل وإلحاق الإصابات والاعتقال هي استراتيجية متعمدة من قبل القوات الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعلام وإسكات التغطية الصحافية الناقدة» مؤكدين أن «الهجمات المحددة الأهداف وقتل صحافيين هي جرائم حرب».

منظمة تتحدث عن أكبر مقتلة ضدهم في التاريخ الحديث

وأعرب الخبراء وبينهم المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقررة المعنية بالحقوق في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عن قلقهم البالغ من رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول لممارسة العمل الصحافي إلا بمرافقة الجيش الإسرائيلي.

وأكدوا أن «الهجمات على وسائل الإعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحافيين الآخرين من الوصول إلى غزة، إلى جانب الانقطاعات الكبيرة للإنترنت، تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لشعب غزة وكذلك العالم الخارجي».

وحثوا المحاكم الدولية على ايلاء اهتمام خاص لهذا «النمط الخطر من الهجمات والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين».

في السياق ذاته، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحافيين وأسرهم في قطاع غزة والضفة الغربية هو أكبر مقتلة بحق الصحافيين في التاريخ الحديث، وأحد محاولات الاحتلال لطمس الحقيقة وإرهاب كل من ينقلها للعالم، ليتسنى له استكمال جريمة إبادة الفلسطينيين دون توثيق لممارساته المروعة.

وزادت في بيان لها أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في غزة منذ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023، 122 صحافياً، وهو رقم مفزع حيث يفوق عدد الصحافيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في أي من الحروب التي شنتها ضد غزة أو أي مكان آخر، كما يفوق عدد الصحافيين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والذين كان عددهم 69، فيما قُتل 63 صحافيًا خلال 20 عامًا في حرب فيتنام (1955-1975) و17 صحافياً خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وأضافت أن استهداف إسرائيل للصحافيين في الفترة الماضية لم يقتصر على قطاع غزّة فحسب، بل شمل كافة الصحافيين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، كما تعدّى الاستهداف إلى عوائل الصحافيين وذويهم بطرق مختلفة تنوعت بين التهديد والاعتقال والاستهداف المباشر لمقار سكنهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل المصور الصحافي في وكالة الأناضول علي جاد الله في غزة، فقد على إثرها 8 من أفراد أسرته بمن فيهم والده وإخوته، وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول نفذت قوات الاحتلال هجوماً جوياً استهدف منزل تابع لعائلة مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، راح ضحيته زوجته وابنه وابنته وحفيده البالغ من العمر 18 شهرا جراء هجوم نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، كما فقد الصحافي وائل الدحدوح نجله الأكبر حمزة، وهو صحافي أيضًا، والذي قُتل أثناء تأدية عمله رفقة زميله مصطفى ثريا نتيجة قصف إسرائيلي في السابع من يناير/كانون الثاني 2024، حسب بيان المنظمة.

وفي 1 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قتل مراسل التلفزيون الفلسطيني محمد أبو حطب و11 فردا من عائلته في قصف استهدف منزلافي مدينة خان يونس، وفي 5 نوفمبر/تشرين فقد مصور وكالة الأناضول الإخبارية محمد العالول أبنائه الأربعة، وثلاثة من إخوته في قصف إسرائيلي، وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني فقد المصور الصحافي ياسر قديح 8 من أفراد عائلته نتيجة إلقاء أربع مقذوفات تجاه الجزء الخلفي من منزله، تبعا للبيان.

وفي 06 ديسمبر/كانون الأول قُتل 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي نتيجة قصف إسرائيلي على القطاع، من بينهم والده ووالدته، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الصحافي في قناة الجزيرة أنس الشريف في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لمقتل والده البالغ من العمر 65 عامًا، اللافت للنظر أن هذا القصف جاء بعد تهديدات تلقاها الشريف من قوات الاحتلال بالتوقف عن العمل الصحافي.

وفي 29 يناير/كانون الثاني قُتل الصحافي عصام لولو وعدد من أفراد أسرته نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وفي ذات التاريخ قُتل الصحافي محمد عبد الفتاح عطا الله هو وزوجته وعدد من أفراد العائلة في استهداف إسرائيلي لمخيم الشاطئ، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف ليس الأول لمنزل عائلة عطا الله، إذ سبقه قصف راح ضحيته شقيقته وزوجها وأولادها.

ووفق المنظمة، تعمّد القوات الإسرائيلية استهداف الصحافيين رغم التزامهم ببروتوكول الصحافيين وقت الحروب والنزاعات المسلحة بارتداء خوذ وملابس وشارات واضحة تحدد هويتهم، بل قد جرى استهداف معظمهم أثناء مزاولة عملهم مباشرة، والبعض الآخر خلال تواجدهم في منازلهم بعد تلقيهم تهديدات صريحة من قبل جيش الاحتلال، أو في خيمهم الصحافية التي وُضعت بالقرب من المستشفيات ليتمكنوا من نقل مجريات الأحداث.

وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف المباشر المؤسسات الإعلامية الموجودة في قطاع غزة، مثل صحيفة الأيام وإذاعة غزة ووكالة شهاب للأنباء، ووكالة معا الفلسطينية، ومكتب الوكالة الفرنسية والتلفزيون العربي وغيرها.

ودعت إلى ضرورة التحرك على كافة المستويات لحماية الصحافيين وعوائلهم في كافة الأراضي المحتلة لضمان نقل ما يجري على الأرض من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون، وملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين وعلى وجه الخصوص الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في قطاع غزة.