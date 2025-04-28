تنديد أممي وفلسطيني أمام «العدل الدولية» بالحصار الإسرائيلي لغزة

غزة ـ لاهاي – «القدس العربي» ووكالات: استشهد عشرات الفلسطينيين في غزة أمس الإثنين، جراء سلسلة هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما توفي طفل جوعا بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

وقالت مصادر طبية لشبكة “الجزيرة” إن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية أمس، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ونقلت تقارير محلية عن مصادر طبية وفاة طفل من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بسبب سوء التغذية الحاد.

وتؤكد منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، إنه خلال نهاية الأسبوع اضطر 16 مطبخا مجتمعيا إضافيا للإغلاق في قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات.

وشكل الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال موضوعا رئيسياً أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس، التي بدأت بعقد جلسات لبحث التداعيات القانونية لقيام إسرائيل بفرض قيود على مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي كلمتها أمام المحكمة، نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور همرشولد، إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة، تقع عليها التزامات عديدة تتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت إن هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وإن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

أما المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فأكد أن إسرائيل تتبع “استراتيجية متعمدة للقضاء على المجتمع الفلسطيني”.

وتستمر إسرائيل في شن حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة، وتعارض كل مسعى لوقفها.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر إنه من المقرر أن يكون رئيس جهاز المخابرات المصري حسن محمود رشاد قد التقى أمس مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في القاهرة، في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني كبير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

ورفض نتنياهو مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وفق مصدر سياسي وإعلام عبري أمس الإثنين.

وفي لندن، أكدت الحكومتان البريطانية والفلسطينية أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، والتزام بريطانيا بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ونيتها بالاعتراف بالدولة كحق غير قابل للتصرف، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” الإثنين.

وجاء هذا عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة البريطانية لندن مع نظيره البريطاني كير ستارمر أمس الإثنين.

وذكرت “وفا” أن الطرفين ناقشا العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني.