سياسة | دولي

تنديد خاص في البرازيل بعدوان إسرائيل على غزة ومجازرها بحق الأطفال- (صور وفيديو)

منذ 9 دقائق

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“القدس العربي”: نظمت مؤسسة برازيلية، الجمعة، فعالية في مدينة ريو دي جنيرو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بقتل الأطفال، وللمطالبة بتوفير الحماية لهم، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضمنت الفعالية، وضع أكفان بيضاء مع أعلام فلسطين، على شاطئ كوبا كابانا، تمثل جثامين الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للمنازل والمباني السكنية والمنشآت المدنية والمستشفيات ومركبات الإسعاف ومدارس الإيواء ومواكب النازحين، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

وقالت مؤسسة “ريو من أجل السلام RIO De Paz” التي نظمت الفعالية، إن نضالها كان “دائما إنسانيا، من أجل الحفاظ على الحياة، ومن أجل حقوق الإنسان، معركتنا هي ضد الحرب”.

وتتواصل التظاهرات والفعاليات المنددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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