تنديد خاص في البرازيل بعدوان إسرائيل على غزة ومجازرها بحق الأطفال- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: نظمت مؤسسة برازيلية، الجمعة، فعالية في مدينة ريو دي جنيرو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بقتل الأطفال، وللمطالبة بتوفير الحماية لهم، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضمنت الفعالية، وضع أكفان بيضاء مع أعلام فلسطين، على شاطئ كوبا كابانا، تمثل جثامين الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للمنازل والمباني السكنية والمنشآت المدنية والمستشفيات ومركبات الإسعاف ومدارس الإيواء ومواكب النازحين، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

WHY? Why? Why? Why?

This memorial on Copacabana beach with Palestinian flags to thousands of babies & children massacred by Israeli Govt in 3wks stopped me in my tracks. It’s a question that grieves the soul 💔

Thank you Brazil for asking it.

— Dr Shola Mos-Shogbamimu